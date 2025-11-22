সোহেল রানা ও রুবেলের ভাই প্রযোজক কামাল পারভেজ মারা গেছেন

বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক ও অভিনেতা কামাল পারভেজ মারা গেছেন। ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শনিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয় (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি চিত্রনায়ক সোহেল রানা ও রুবেলের ভাই। কামাল পারভেজের মৃত্যুসংবাদ প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন মাসুদ পারভেজ সোহেল রানার ছেলে অভিনেতা ও পরিচালক মাশরুর পারভেজ।
মাশরুর পারভেজ জানান, কামাল পারভেজ স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়েসহ আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ‘বেশ কিছুদিন ধরেই চাচ্চু অসুস্থ। গতকাল শুক্রবার সকালে শারীরিক অবস্থার অবণতি হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে আইসিউতে ভর্তি করানো হয়। এরপর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে লাইফ সাপোর্টে দেওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।’
মাশরুর জানিয়েছেন, উত্তরা পাঁচ নম্বর সেক্টর জামে মসজিদে বাদ জোহর জানাজা শেষে মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।
চিত্রনায়ক সোহেল রানা ও রুবেলরা পাঁচ ভাই, তাঁদের মধ্যে কামাল পারভেজ তৃতীয়। তিনি কয়েকটি ছবি প্রযোজনা করেছেন; এর মধ্যে রয়েছে ‘বিশ্বপ্রেমিক’, ‘বীরপুরুষ’, ‘আমি শাহেনশাহ’, ‘খুনের পরিণাম’ ও ‘চারদিকে অন্ধকার’। ‘বীরপুরুষ’ ছবিতে সোহেল রানা, রুবেল ও কামাল পারভেজ, তিন ভাই একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।