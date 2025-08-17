ঢাকা ডকল্যাবের নবম আসর শেষ হলো

এশিয়ার অন্যতম ডকুমেন্টারি কো-প্রোডাকশন প্রজেক্ট মার্কেট ঢাকা ডকল্যাবের নবম আসর গতকাল শনিবার শেষ হয়েছে। অনলাইনে ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে মেন্টরিং, ওয়ান টু ওয়ান মিটিং এবং পিচিং সেশন শেষে গতকাল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএফডিসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুমা রহমান এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফেকেশন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এস এম আবদুর রহমান।
হাইব্রিড ফরম্যাটে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা ডকল্যাব পরিচালক তারেক আহমেদ। অন্যান্যের মধ্যে চলচ্চিত্র পরিচালক আকরাম খান, চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের সদস্য রফিকুল আনোয়ার এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাটক ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক ফয়েজ জাহির বক্তব্য দেন।
এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের খ্যাতিসম্পন্ন প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক, পরিবেশক, উৎসব পরিচালক এবং আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টারি ল্যাবের ক্রিয়েটিভ হেডসহ বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারী নির্মাতারা অনলাইনে যোগ দেন।
ঢাকা ডকল্যাব বাংলাদেশে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাদের জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম, যেখানে দেশ–বিদেশের তরুণ ও উঠতি নির্মাতারা তাঁদের প্রকল্প উপস্থাপন এবং বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পান।
পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও অনুষ্ঠান আয়োজনের আর্থিক অনিশ্চিত অবস্থার কারণে এ বছর ঢাকা ডকল্যাবের নবম আসর সম্পূর্ণ অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। ৩ থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কর্মশালা ও পিচিং সেশনে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ইউক্রেনসহ ৯টি দেশের নির্মাতারা ১৭টি চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন।
সমাপনী অনুষ্ঠানে একাধিক নির্মাতাকে তাঁদের প্রকল্পের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। এর মধ্যে ডকএজ নিউজিল্যান্ড অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ব্লু কলারস ফ্রম দ্য ফ্রন্টলাইন (বাংলাদেশ)। প্রকল্পটির নির্মাতা চিত্ত আনন্দী, প্রভা ও বিনিতা নেগি। ইউরোডক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ‘মান্ত্রা অব দ্য ম্যানগ্রোভস’, প্রকল্পটির নির্মাতা তায়রান রাজ্জাক।