গ্রেপ্তার-কারামুক্তি পেরিয়ে নতুন রূপে ফারিয়া, কানাডার মঞ্চে

থাইল্যান্ডে যাওয়ার পথে এ বছরের মে মাসে গ্রেপ্তার করা হয় মডেল ও চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়াকে। এক দিন পর এই তারকা কারামুক্ত হন। এরপর ফারিয়াকে গণমাধ্যমে সেভাবে কথা বলতে দেখা যায়নি। তবে একাধিকবার ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে নিজের স্থিরচিত্র ও ভাবনা শেয়ার করেছেন তিনি। ফারিয়ার এখনকার ফেসবুক পোস্ট বলছে, এই মুহূর্তে তিনি আছেন কানাডায়, দেশটির মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকায় (ফোবানা) অংশ নিয়েছেন। এরই মধ্যে ফারিয়া তাঁর পরিবেশনা দিয়ে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ফাঁকে ফেসবুকে নিজের একটি ভাবনাও সবাইকে জানিয়েছেন।
ফারিয়ার মতে, অনেকে অনেক কথা বলবে। কিন্তু কারও কথায় ভেঙে পড়লে চলবে না। নিজেকে জানতে হবে, কেমন, সেভাবে পথ চলতে হবে। ফেসবুকে ফারিয়া লিখেছেন, ‘মানুষ বলবে—সে এমন, সে তেমন…। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আসলে আপনি জানেনই না, সে কী দিয়ে গড়া। প্রতিদিন ভাঙা ভাঙা টুকরো কুড়িয়ে সে নিজেকে আবার গড়ে তোলে, নিজেকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে, আর সৃষ্টি করে আরও দৃঢ় এক রূপ। যখনই আপনি বুঝবেন, তখন দেখবেন—সে শুধু শক্তিশালী নয়, সে আসলেই অকৃত্রিম শক্তির প্রতিমূর্তি। সেটাই আমি!’
মে মাসে গ্রেপ্তারের এক দিন পর কারাগার থেকে বেরিয়ে নুসরাত ফারিয়া ভক্তদের ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন, ‘সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা, যাঁরা আমার পাশে ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য আজ কথা বলতে পারিনি। সুস্থ হয়ে খুব দ্রুত ফিরে আসব আপনাদের মাঝে।’
থাইল্যান্ডে যাওয়ার সময় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে নুসরাতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাঁকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মামলার কাগজপত্রের তথ্যে জানা গেছে, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই রাজধানীর ভাটারা এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন এনামুল হক (৩৫)। এ বছরের ৩ মে এনামুল হক ঢাকার সিএমএম আদালতে ২৮৩ জনের বিরুদ্ধে নালিশি মামলা করেন। এর মধ্যে নুসরাত ফারিয়াসহ ১৭ অভিনেতা-অভিনেত্রীকে আসামি করা হয়। আদালতের নির্দেশে মামলাটি পরে এজাহার হিসেবে রেকর্ড হয়। মামলার দুই সপ্তাহ পর গ্রেপ্তার করা হয় নুসরাত ফারিয়াকে।