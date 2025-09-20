তানজিয়া জামান মিথিলা। ছবি: মিথিলার ইনস্টাগ্রাম থেকে
ঢালিউড

২০২০ সালে পারেননি, এবার নতুন উদ্যমে তৈরি হতে চান মিথিলা

লতিফুল হকঢাকা

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর গতকাল বিকেলে তানজিয়া জামান মিথিলাকে যখন পাওয়া গেল ফোনে, অপর প্রান্ত থেকে জানালেন, বিশ্রাম নিচ্ছেলেন। টানা কয়েক দিন ধকল গেছে, সামনে আরও বেশি ব্যস্ততা। গত বৃহস্পতিবার রাতেই মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫-এর মুকুট জিতেছেন এই মডেল ও অভিনেত্রী; সে সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আলাপ।

মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশের মুকুট জিতেছেন মিথিলা। ছবি: আয়োজকদের সৌজন্যে

আবার মিস ইউনিভার্স
এদিন রাতে ঢাকার তেজগাঁওয়ের আলোকি মিলনায়তনে জমকালো এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। অন্য চার প্রতিযোগীকে টপকে মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ হলেন তিনি। মিথিলা এ জয় উৎসর্গ করেন তাঁর মাকে। এদিন খেতাব পাওয়ার পর তিনি বলেন, ‘আজ আমি যা কিছু, তা আমার মায়ের জন্যই সম্ভব হয়েছে। তিনি সব সময় আমার শক্তি ও অনুপ্রেরণা ছিলেন। এই অর্জন যেমন আমার, তেমনি তাঁরও।’

এবারই প্রথম নয়, ২০২০ সালে তিনি জাতীয় পর্যায়ে এ খেতাব জিতেছিলেন, তবে কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেননি। সেই দুঃখ থাকলেও এবার নতুন উদ্যমে তৈরি হতে চান তিনি। আগামী নভেম্বরে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় ‘মিস ইউনিভার্স ইন্টারন্যাশনাল’–এর ৭৪তম প্রতিযোগিতার মঞ্চে বাংলাদেশ থেকে লড়বেন। এমন একটি আয়োজনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব অর্জনের সুযোগ পেয়ে আনন্দিত মিথিলা। গতকাল বিকেলে এই প্রতিবেদককে জানালেন, এখন মাথায় শুধুই এই প্রতিযোগিতা, অন্য কিছু নিয়ে ভাবছেন না।

‘আমাকে জিম, স্টাইল, মেকআপসহ আটটা কোর্স করতে হবে। ফলে আগামী দুই মাস নিজের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। চেষ্টা করব সর্বোচ্চটা নিংড়ে দিয়ে নিজেকে তৈরির করার,’ বললেন তিনি। জানালেন, এ ধরনের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার জন্য শারীরিক প্রস্তুতির সঙ্গে মানসিক প্রস্তুতিও জরুরি।

তবে আগে দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁকে আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে। নিজের প্রস্তুতির জন্য ভক্ত-অনুসারীসহ সবার শুভকামনাও চেয়েছেন মিথিলা। আগামী নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক আসরকে সামনে রেখে মিথিলা আরও বলেন, ‘আমি গর্বের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। মর্যাদা, সাহস ও সম্মানের সঙ্গে দেশের সুনাম রক্ষার চেষ্টা করব আমি। আপনারা সবাই আমার পাশে থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন।’

আয়োজকেরা বললেন
মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশের পরিচালক মুস্তাফা রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘মিস ইউনিভার্স কেবল একটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা নয়, এটি বুদ্ধিমত্তা, আত্মবিশ্বাস ও উদ্দেশ্য উদ্‌যাপনের একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম। আমরা গর্বিত যে বাংলাদেশকে এই আসরে তুলে ধরতে পারছি। এটি শুধু তরুণীদের অনুপ্রাণিত করে না; বরং বিশ্বমঞ্চে তাঁদের প্রতিভা ও মনোবল প্রদর্শনের নতুন সুযোগ তৈরি করে।’ এর আগে ২০১৯ সালে শিরিন শিলা এবং ২০২৪ সালে আনিকা আলম মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ হয়েছিলেন।

অভিনয় থেকে বিরতি
২০২১ সালের নভেম্বর মাসে হিন্দি সিনেমা ‘রোহিঙ্গা’ দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় মিথিলার। এরপর আর নতুন কোনো কাজ করেননি। তবে গত বছর জানিয়েছিলেন, অভিনয় নিয়ে নতুন করে ভাবছেন তিনি। ভাবনার সূত্রটা আসে যুক্তরাজ্যে ঘুরতে গিয়ে। ফাঁকে সেখানে অভিনয়ের ওপর এক মাসের কোর্স শেষ করেছিলেন তিনি। লস অ্যাঞ্জেলেসের ন্যান্সি ফ্রিডম্যান অ্যাক্টিং স্টুডিওতে কোর্সটি করে অভিনয় নিয়ে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাসও তৈরি হয়েছিল।

তবে গতকাল জানালেন, আপাতত অভিনয়ভাবনার ছুটি। এখন কেবলই মিস ইউনিভার্সের প্রস্তুতি। ‘অভিনয় করলে অনেক সময় দিতে হবে, সেটা নাটক বা সিনেমা যা–ই হোক; আপাতত অন্য কিছু করলে মনঃসংযোগ সরে যেতে পারে। তবে অভিনয় নিয়ে আমার ভাবনা বদলায়নি। আগে মিস ইউনিভার্সটা শেষ করি, এরপর দেশে ফিরে পুরোদমে কাজ শুরু করব।’

