‘আমি অনুতপ্ত, লজ্জিত সমাজের কাছে ও বউয়ের কাছে’ ভিডিও বার্তায় জোভান

হঠাৎ ফেসবুকে ভিডিও পোস্ট করে অভিনেতা ফারহান আহমেদ জোভানের দুঃখ প্রকাশ। ভিডিও বার্তার পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমি দুঃখিত।’ ভিডিও বার্তায় তিনি জানান, সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সেখানে ব্যক্তিগত কিছু বোঝাপড়া নিয়ে ভুল তথ্য দিয়েছেন। এ জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে সেটি উল্লেখ না করলেও তিনি কয়দিন আগে প্রেম নিয়ে একটি পডকাস্টে মুখ খুলেছিলেন।
ভিডিও বার্তায় জোভান দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ‘রিসেন্টলি একটি সাক্ষাৎকারে আমি কিছু ভুল কথা বলেছি। যে কারণে আমি আজ সবার সামনে বলতে চাই, যে কথাগুলো আমি বলেছি, সেটি মন থেকে আসেনি। এই কথাগুলো স্ক্রিপটেড ছিল। এগুলো সাজানো ছিল।’
এ সময় জোভানের পাশেই বসে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। ভিডিওতে কেন স্ত্রীকে নিয়ে হাজির হয়েছেন সেটিও জানাননি। তিনি ভিডিও বার্তায় বলতে থাকেন, ‘আমি সেদিন অনুষ্ঠানে যা বলেছি, সেগুলো শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল।’ এ সময় চিঠি সামনে এনে সেটি দেখে পড়তে থাকেন এই অভিনেতা।
‘আমি আসলে অনুষ্ঠানে একটু বেশিই বলে ফেলেছি। এগুলো বলা আমার ঠিক হয়নি।’ কথাগুলো বলেই পেছনে স্ত্রীর দিকে তাকান। স্ত্রী তাঁর কথায় সায় দিলেও পরে দুজনই হাসতে থাকেন।
তারপরে জোভান আবার বলতে থাকেন, ‘দুঃখিত আমার অতটা বলা ঠিক হয়নি। বেশি বলায় আমি অনুতপ্ত, খুবই লজ্জিত সমাজ ও বউয়ের কাছে। আমি আশা করি, আমার বউ আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। এরপরে মজা করে ফারহান স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘আর তো কিছু বলার নাই, সবই বলেছি।’ জোভানের মুখে এ কথা শুনে হাসতে থাকেন তাঁর স্ত্রী।
কয়দিন আগেই জোভান প্রথমবারের মতো ব্যক্তিজীবনের না-বলা কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন পডকাস্ট অনুষ্ঠান ‘বিহাইন্ড দ্য ফেম উইথ আরআরকে’তে। সেখানে আলাপের একপর্যায়ে তিনি জানান, অভিনয়জীবনের কয়েক বছর পর তিনি একটি সম্পর্কে জড়ান। সম্পর্কটির মেয়াদ ছিল মাত্র এক মাস। তবে এরপরই জীবনে নেমে আসে তীব্র মানসিক চাপ।
জোভান বলেন, ‘সম্পর্কটার সময় খুব বেশি ছিল না; কিন্তু শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছিল। এমনও হয়েছে, মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে শিশুর মতো কেঁদেছি।’ তাঁর এই ব্যক্তিগত অনুভূতি পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।