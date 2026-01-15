২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পোস্টার
২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পোস্টার
শিল্পকলায় ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শো স্থগিত

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটোরিয়ামে আজকের নির্ধারিত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী স্থগিত ঘোষণা করেছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটোরিয়ামসহ মোট পাঁচ মিলনায়তনে উৎসবের সিনেমা প্রদর্শিত হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার সকালে এক বিবৃতিতে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আজ সব প্রদর্শনী স্থগিত করা হয়েছে। দর্শকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন আয়োজকেরা।

ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটোরিয়ামে আজ পাঁচ সিনেমার প্রদর্শনী ছিল। সিনেমাগুলো হলো—‘ডায়নোসরস এগ’, ‘কিষ্কিন্ধা কানদাম’, ‘ওডিসি অব জয়’, ‘ডাইং ফর ডামিস’ ও ‘দ্য স্টোরি অব আ রক’।

প্রদর্শনী স্থগিত কেন?—জানতে চাইলে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মিডিয়া ইনচার্জ বিধান রিবেরু আজ প্রথম আলোকে জানান, ভেন্যুতে আজ শিল্পকলা একাডেমির নিজস্ব আয়োজন থাকায় শো স্থগিত করা হয়েছে। ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটোরিয়ামে আগামীকাল থেকে যথারীতি উৎসবের সিনেমার প্রদর্শনী হবে।

আয়োজকেরা জানিয়েছে, বাকি চার ভেন্যু জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তন ও কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার মিলনায়তন ও স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের মিলনায়তনে আজকের নির্ধারিত প্রদর্শনী হবে।

৯১ দেশের ২৪৫টি চলচ্চিত্র নিয়ে গত শনিবার ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসর শুরু হয়েছে। উৎসবটি শেষ হবে ১৮ জানুয়ারি।

