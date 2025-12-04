শুটিংয়ে অগ্নিদগ্ধ আরিফিন শুভ, এখন যেমন আছেন

চুপিসারে চলছিল আরিফিন শুভ অভিনীত নতুন সিনেমা ‘মালিক’-এর শুটিং। এই শুটিং করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন শুভ। রাজশাহী অঞ্চলে সিনেমাটির অ্যাকশন দৃশ্যে শুটিং করতে গিয়ে শরীরে আগুন লেগে যায় তাঁর। এরপরও শুটিং চালিয়ে যান। এরপর পরিস্থিতি খারাপ হলে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যখন আরিফিন শুভর সঙ্গে কথা হয়, জানালেন শুটিং করছেন।
‘মালিক’ সিনেমা–সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, অ্যাকশন দৃশ্যে আরিফিন শুভর শরীরের নিচের অংশে নিয়ন্ত্রিত আগুন জ্বলার কথা ছিল। সবকিছু ঠিকভাবেই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ক্যামেরা ঘুরতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়। হঠাৎই আগুন লেগে যায় শুভর পায়ে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে আগুনের শিখা আরও ছড়িয়ে পড়ে।
ইউনিট সূত্রে আরও জানা যায়, আগুন লাগার পর শুভ প্রথমে নিজেই শিখা নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু একটা সময় আর পারছিলেন না। আগুনের তাপে ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তখনই ইউনিটের সদস্যরা এগিয়ে এসে আগুন নেভান। আগুন নিভে গেলেও শুভর পায়ে ক্ষত রয়ে গেছে।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আরিফিন শুভ প্রথম আলোকে বলেন, ‘এই অবস্থা নিয়েই শুটিং করছি। কাজটাও তো শেষ করতে হবে। না হলে আমার জন্য পুরো ইউনিট ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’
এদিকে অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার পর ‘মালিক’ ছবির পরিচালক সাইফ চন্দন শুটিং বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলেও শুভ নিষেধ করেছেন। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েই ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সেদিনের সব শুটিং শেষ করেন তিনি।
শুভ ও মিম অভিনীত ‘মালিক’ ছবিটি আগামী ঈদুল ফিতরে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের। সে হিসেবেই এগোচ্ছে শুটিং। ডিসেম্বরেই বিদেশে হবে একটি আইটেম গানের শুটিং। এরপরই শেষ হবে পুরো কাজ।
এদিকে আরিফিন শুভর হাতে এখন আরও কয়েকটি বড় প্রজেক্ট রয়েছে। রায়হান রাফী পরিচালিত ‘নূর’ ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায় আছে। এতে তাঁর সহশিল্পী জান্নাতুল ঐশী। পাশাপাশি অনম বিশ্বাসের ‘ঠিকানা বাংলাদেশ’-এ অভিনয় করেছেন তিনি, যেখানে তাঁর সঙ্গে আছেন নুসরাত ফারিয়া। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ব্যস্ত শুভ—হিন্দি সিরিজ ‘জ্যাজ সিটি’তে অভিনয় করেছেন তিনি।