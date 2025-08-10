আফরান নিশো
আফরান নিশো
ঢালিউড

‘অনেকেই আমাকে কাজে নেবে না, বলবে, তোমার তো পা ভাঙা’

বিনোদন ডেস্ক

‘ছোটবেলায় আমার খুব ইচ্ছা ছিল এয়ারফোর্সে (বিমানবাহিনী) যোগ দেব। ছোটবেলাতেই প্রেম করতাম (হাসি)...প্রেমিকা বলল, “আকাশে উড়লে তুমি পড়ে মরে যাবা। এয়ারফোর্সে জয়েন করা যাবে না, বড়জোর তুমি আর্মড ফোর্সে জয়েন করতে পার।”
‘আব্বারও ইচ্ছা ছিল আর্মড ফোর্সে জয়েন করব। পরে আবার ইচ্ছা হলো মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে (বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান) চাকরি করব। আবার মা বলল, ‘ডাক্তার হতে হবে।’ পাশের বাড়ির আন্টি বলে, ইঞ্জিনিয়ার হলে ভালো। কত মাথার কত বুদ্ধি। শেষমেশ হয়ে গেলাম অভিনেতা,’ বলছিলেন আফরান নিশো। গতকাল রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হাজির হয়েছিলেন নিশো। সেখানেই এ কথা বলেন তিনি।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিশো আরও বলেন, ‘আমি ছোটবেলা থেকে জানতামও না অভিনেতা হব। এই বিষয়টা অনেকে জানেন না। আমি বলব, প্রথম নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন, আপনার সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত কীভাবে কাটে, আপনি আসলে কী করতে চান? আপনারা হয়তো ৫০ ভাগ মানুষ জানেন–ই না আপনার কোন দিকে যাওয়া উচিত। সবই হয়তো অনেকে অনেক কথা বলছে, কিন্তু আপনারা নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন, কোন বিষয়টিতে আপনার আরাম লাগে। আরাম জিনিসটা আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। আমি পড়ালেখা শেষ করে অনেক আশা নিয়ে হয়ে গেছি অভিনেতা, যেটা আমি কখনো ভাবিই নাই। কিন্তু যখন অভিনয় শুরু করি, সে বিষয়ে আমি অনেক সিরিয়াস থাকার চেষ্টা করি। কারণ, এটা প্রথম প্যাশন ছিল এখন আমি প্যাশনের সঙ্গে আমি পেশাদার অভিনেতা। দুইটা দুই জিনিস। একটা ভালো লাগা, ভালোবাসা আরেকটা হচ্ছে জীবিকা। এটা (অভিনয়) দিয়েই আমি পেট চালাই।’

‘দাগি’ সিনেমায় আফরান নিশো। প্রযোজনা সংস্থার সৌজন্যে।

যখন যে কাজটা করবেন অনেক মনোযোগ দিয়ে করতে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন নিশো। জানান, তাঁর গেমের নেশা আছে, পুরোনো গাড়ি নিয়েও ব্যাপক আগ্রহ। তখন যেটা করেন মন দিয়ে করেন। কথা বলে শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন নিশো।

‘সুড়ঙ্গ ২’ কবে আসবে? এক শিক্ষার্থীর এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিজের হাঁটুর সমস্যার কথা জানান নিশো। অভিনেতা জানান, তাঁর পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। তিনি বলেন, ‘“সুড়ঙ্গ ২” কবে আসবে সেটা নির্মাতা রাফী (রায়হান) জানে। আমাকেও ফিজিক্যালি ফিট হতে হবে। পুরোপুরি সচল জীবন যাপন করতে হলে আমাকে একটা হাঁটুর অস্ত্রোপচার করাতে হবে।’ এরপর মজা করে নিশো বলেন, ‘এটা এর আগে কখনো বলা হয়নি। এই প্রথমবার এখানে শেয়ার করলাম। এটা জানলে অনেকেই আমাকে কাজে নেবে না। বলবে, তোমার তো পা ভাঙা।’

Also read:নিশো–চঞ্চলকে নিয়ে রনির ‘দম’

নিশোকে সবশেষ দেখা গেছে শিহাব শাহীনের ‘দাগি’ সিনেমায়। সামনে রেদওয়ান রনির ‘দম’ সিনেমায় অভিনয় করবেন তিনি। ছবিটি আগামী বছরের পবিত্র ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাবে।

আরও পড়ুন