ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবে আজ দেখতে পারেন যেসব সিনেমা

আজ ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের তৃতীয় দিন। সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হবে সিনেমার প্রদর্শনী, চলবে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। কোনো ভেন্যুতে পাঁচটি, কোনো ভেন্যুতে তিনটি ও চারটি করে সিনেমার প্রদর্শনী হবে। আজ উৎসবে দেখা যাবে নানা দেশের সিনেমা। একনজরে দেখে নিই প্রধান ভেন্যুতে কী সিনেমা দেখা যাবে।
জাতীয় জাদুঘর (প্রধান মিলনায়তন)
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে টু বি কন্টিনিউড (ভারত), বেলা ১টায় পিংডা(বুরকিনা ফাসো), বেলা ৩টায় আ ভিজিট (চীন), সন্ধ্যা ৭টায় নয়া মানুষ (বাংলাদেশ)।
জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল অডিটোরিয়াম)
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ফলো দ্য সান (রাশিয়া), বেলা ১টায় হোপ নেভার ডাইজ (যুক্তরাষ্ট্র), বেলা ৩টায় স্কেয়ারক্রো (অস্ট্রিয়া ও ইরান), সন্ধ্যা ৭টায় বিনিথ দ্য ব্যাজ (ফিলিপাইন)।
শিল্পকলা একাডেমি (ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটোরিয়াম)
১০টা ৩০ মিনিটে অ্যাজ দ্য ওয়াটার ফ্লোজ (চীন), বেলা ১টায় হানড্রেড সানসেট (কানাডা), বেলা ৩টায় উইদাউট মি (ইরান), বিকেল ৫টায় প্যানট্রাম (শ্রীলঙ্কা)।
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা
সকাল সাড়ে ১০টায় কক কক কককক (ভারত) ও আ লোনলি পারসনস মনোলগ (আজারবাইজান), বেলা ২টা ৩০ মিনিটে জার্নি টু নো এন্ড (চীন), বিকেল ৪টায় বার্নিং (কাজাখস্তান)।
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়াম
বেলা ১১টায় পানিশমেন্ট (কাজাখস্তান), বেলা ১টায় ডায়িং ফর ডামিস (জার্মানি), বেলা ৩টায় হুইলবারো (ইতালি, সুইডেন, যুক্তরাজ্য)।