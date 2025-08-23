তিশা, সিয়াম, তুষিকে ঘিরে গুঞ্জন কি সত্যি হচ্ছে

বিনোদন দুনিয়া মানেই গুঞ্জন; বাতাসে ভেসে বেড়ানো গুঞ্জনগুলো কখনো সত্যি হয়, কখনো মিলিয়ে যায়। ঢাকাই সিনেমাতেও গুঞ্জনের অভাব নেই, নতুন সিনেমার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় অভিনয়শিল্পী কে থাকছেন সেটি নিয়ে গুঞ্জন। শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন সাবিলা, ‘তাণ্ডব’–এ সিয়াম আহমেদ ও আফরান নিশো থাকছেন; গত কয়েক বছরে এমন অনেক গুঞ্জনই সত্যি হয়েছে।
বেশ কদিন ধরেই ঢালিউডে আবার নতুন কয়েকটি সিনেমার পাত্র–পাত্রী কে থাকছেন, তা নিয়ে জোর ফিসফাস চলছে। এই গুঞ্জনের তালিকায় শাকিব খান থেকে বুবলী, চঞ্চল চৌধুরী, সিয়াম আহমেদ, নাজিফা তুষি, তানজিন তিশা—কে নেই? এই গুঞ্জন শুরু হয়েছে ঢালিউডের দুই বড় বাজেটের সিনেমা নিয়ে। এই দুই সিনেমার নায়ক শাকিবের নায়িকা তিশা ও সিয়ামের নায়িকা হিসেবে তুষির কথা শোনা যাচ্ছে। দুই নায়কের নায়িকা নিয়ে গুঞ্জন কি সত্য হতে চলেছে?
শাকিব খান বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে। শোনা যাচ্ছে, শাকিবের নায়িকা হিসেবে অভিষেক হচ্ছে তানজিন তিশার। সিনেমাটি নিয়ে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য না দিলেও সিনেমাসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, তরুণ বিজ্ঞাপন নির্মাতা সাকিব ফাহাদ এটি পরিচালনা করবেন। সিনেমাটির শুটিংয়ের জন্য চলতি মাসের শেষের দিকে দেশে ফিরবেন শাকিব খান। পরে লুক টেস্টসহ শুটিংয়ের আগের সব কাজ শেষ করে সেপ্টেম্বর থেকেই নেমে পড়বেন শুটিংয়ে।
সূত্রটি নিশ্চিত করে, শাকিবের নায়িকা হিসেবে তিশা প্রায় চূড়ান্ত। শাকিব খানের এর আগের সিনেমায় নায়িকা হিসেবে শুরুতে গুঞ্জন ছড়িয়েছিল সাবিলা নূরের কথা। পরে তাঁকেই নায়িকা হিসেবে দেখা যায়। এবারও সম্ভবত সেই গুঞ্জন সত্যি হচ্ছে। যোগাযোগ করা হলেও সিনেমাটি নিয়ে এখন কোনো কথা বলতে চাননি তানজিন তিশা।
সিনেমার কলাকুশলী নির্বাচন নিয়ে সিনেমাটির পরিচালক সাকিব ফাহাদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা এখন প্রি–প্রোডাকশনের কাজ করছি। সেটা নিয়ে ব্যস্ত বেশি। এখনো কেউ কেউ চূড়ান্ত নন। যে কারণে বলা কঠিন। আমরা মনোযোগ দিয়ে কাজটি করতে যাচ্ছি।’ শিগগির সংবাদ সম্মেলন থেকে সিনেমার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে, এমন গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে এই তরুণ নির্মাতা বলেন, ‘আমাদের যেটা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বলার কথা ছিল, সেটা অনেকেই জেনে যাচ্ছেন। যে কারণে আপাতত পরিকল্পনা নেই। আগামী মাস থেকে শুটিং করতে চাই। সেই প্রস্তুতি নিয়েই ব্যস্ত আমরা।’
তান্ডব সিনেমার পর নতুন সিনেমার কাজ শুরুতে যাচ্ছেন রায়হান রাফী। কেউ কেউ বলছেন, সিনেমাটির শুটিংও শুরু করে দিয়েছেন। কারণ, এ বছরই সিনেমাটি মুক্তি দিতে চান। হরর সিনেমাটির নাম ‘আন্ধার’। এটা নিয়েই রাফী এখন ব্যস্ত।
শুরুতে শোনা যাচ্ছিল, সিনেমায় অভিনয় করছেন সিয়াম আহমেদ। পরে নায়িকা হিসেবে নাজিফা তুষির যুক্ত হওয়ার কথা শোনা যায়। নতুন করে শোনা যাচ্ছে, সিনেমাটিতে চঞ্চল চৌধুরীও রয়েছেন। সিনেমার চিত্রনাট্যের প্রচ্ছদের ছবি পোস্ট করেছেন সিনেমাটির চিত্রগ্রাহক সুমন সরকার। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সিনেমার আরেক অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। এ থেকেই ভক্তরা দুই দুইয়ের চার মিলিয়েছেন।
সিনেমা–সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, সিনেমাটি হচ্ছে। ইতিমধ্যে শুটিংয়ের কিছু কাজ এগিয়েছে। যাঁদের কথা শোনা যাচ্ছে, তাঁরাও সিনেমায় রয়েছেন। সিনেমাটি নিয়ে চর্চিত গুঞ্জন প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রাফী বলেন, ‘আমাদের সিনেমা নিয়ে সব সময়ই গুঞ্জন ছড়ায়। এবারও ছড়িয়েছে। তবে এর অনেক কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আমরা সময় হলেই সব জানাব। ঠিকমতো আগে কাজটা শেষ করতে চাই।’
সিনেমা দুটির গল্প কী নিয়ে? প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা যায়, সাকিব ফাহাদ নির্মিত সিনেমাটির নাম আপাতত প্রকাশ করতে চান না তাঁরা। তবে সরকারি এক কর্মকর্তার চরিত্রে দেখা যাবে শাকিব খানকে। সেনা অফিসার, নাকি পুলিশ কর্মকর্তা, এটা এখনো জানাতে চান না কেউ। পরিচালক সাকিব শুধু এটিই বললেন, ‘আমাদের গল্পটা একদমই বাংলাদেশের। দেশের গল্প। দেশপ্রেমের গল্প। এটুকুই বলতে পারি।’
অন্যদিকে রাফী এবার আসছেন ভৌতিক ঘরানার সিনেমা নিয়ে। রহস্য ও প্রতিশোধের গল্প এতে উঠে আসবে। তবে গল্প নিয়ে এখনই কিছু বলতে চান না তিনিও।