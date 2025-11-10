‘দেলুপি’র গল্পে যেমন রাজনীতি আছে, তেমনই আছে ভালোবাসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ

আলোচিত ওয়েব সিরিজ ‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’-এর নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম বলেছেন, তাঁর নতুন চলচ্চিত্র ‘দেলুপি’ শুধু একটি রাজনৈতিক ছবি নয়, বরং দেশ পুনর্গঠনের জন্য সবার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার স্বপ্ন ও সংগ্রামের গল্প।
আজ সোমবার বিকেলে রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ‘মিট দ্য ফিল্ম মেকারস’ শীর্ষক এক সেমিনারে শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এ কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম, কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া স্ট্যাডিজ (জেসিএমএস) বিভাগ এ আয়োজন করে।
সেমিনারের শুরুতে বিভাগের কো-অর্ডিনেটর মো. শাতিল সিরাজ বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের তত্ত্বীয় জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয়টিকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এ কারণেই গণযোগাযোগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা সরাসরি কাজ করছেন, তাঁদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য আমরা নিয়মিত এমন আয়োজন করি।’
অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম ও তাঁর প্রযোজনা সংস্থা ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশনের কলাকুশলীরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তাঁরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গল্প খোঁজা, চিত্রনাট্য তৈরি, নির্দেশনা, বিপণন ও প্রদর্শনের মতো নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।
চলচ্চিত্রের বিভিন্ন শাখায় ক্যারিয়ার গড়ার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন তাওকীর ইসলাম। তরুণ নির্মাতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘প্রযুক্তি এখন সবার হাতে হাতে। তাই মেধা আর ইচ্ছা থাকলে যে কেউ যেকোনো জায়গা থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারেন।’ তিনি শিক্ষার্থীদের গল্প বলার প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন।
আসন্ন চলচ্চিত্র ‘দেলুপি’ প্রসঙ্গে এই নির্মাতা আরও বলেন, ‘বিভিন্ন দেশেই রাজনৈতিক সিনেমা হয়। দেলুপির গল্পে যেমন রাজনীতি আছে, তেমনই আছে ভালোবাসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যাত্রাশিল্পীদের সংগ্রামের মতো নানা বাস্তবতা। আমরা যে স্বপ্ন দেখি, আমাদের এই দেশ পুনর্গঠন করতে সবার এক হয়ে কাজ করতে হবে, সেই ঐক্যের গল্পও দেলুপি।’
জেসিএমএস বিভাগের প্রভাষক মোস্তাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় এ সেমিনারে বিভিন্ন বিভাগের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন।
আয়োজকেরা জানিয়েছেন, ১৪ নভেম্বর রাজশাহীসহ সারা দেশে মুক্তি পাবে ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশনের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘দেলুপি’। রাজশাহীর দর্শকেরা নগরীর কাটাখালীর রাজতিলক সিনেমা হল ও গ্র্যান্ড রিভারভিউ সিনেপ্লেক্সে সিনেমাটি দেখতে পারবেন। এর আগে ৭ নভেম্বর খুলনার লিবার্টি সিনেপ্লেক্সে চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনী শুরু হয়েছে।