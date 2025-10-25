পূর্ণিমা জানালেন, ফেসবুক পোস্টের ভুল ব্যাখ্যাই গুজবের কারণ

প্রথম সিনেমা ‘এ জীবন তোমার আমার’ মুক্তির হিসাব ধরলে চিত্রনায়িকা পূর্ণিমার পেশাদার চলচ্চিত্রজীবন ২৮ বছরের। শুরু থেকেই টানা শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকলেও কয়েক বছর ধরে চলচ্চিত্রে অনিয়মিত এক সময়ের জনপ্রিয় এই নায়িকা। এখন তিনি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন বেশি, করেন রিয়েলিটি শোর বিচারকের কাজও। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে কয়েকটি চলচ্চিত্র। এর মধ্যে সম্প্রতি এই তারকার ফেসবুক পোস্ট ঘিরে গুঞ্জন ওঠে, তাঁর তিন বছরের সংসারেও বিচ্ছেদের সুর বাজছে! তবে বিষয়টি যে একেবারে গুজব, তা পূর্ণিমা ফেসবুক পোস্ট দিয়ে ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীকে নিশ্চিত করেছেন।
চিত্রনায়িকা পূর্ণিমার একটি ফেসবুক পোস্টের পর সামাজিক ও গণমাধ্যমে গুঞ্জনের ঝড় ওঠে। অনেকেই ধারণা করেন, এই তারকার সঙ্গে স্বামী আশফাকুর রহমানের সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তবে শনিবার বিকেলে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দীর্ঘ একটি স্ট্যাটাস দিয়ে এই গুঞ্জনের জবাব দিয়েছেন পূর্ণিমা। এই পোস্টের সঙ্গে তিনি স্বামীকেও ট্যাগ করেছেন।
পূর্ণিমা জানান, তার আগের পোস্টে কোনো ব্যক্তিগত সংকটের ইঙ্গিত নেই, বরং জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলনই ছিল লক্ষ্য। তিনি লিখেছেন, ‘সুদিনে মানুষের বন্ধুর অভাব হয় না। এদের অধিকাংশই সুযোগসন্ধানী কৃত্রিম বন্ধু। এরা সব সময়ই নিজের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত থাকে। দুর্দিনে এদের খুঁজে পাওয়া ভার! কিছুদিন আগে আমার দেওয়া স্ট্যাটাসটি থেকে এমনটাই বোঝানো হয়েছিল।’
কথা প্রসঙ্গে পূর্ণিমা তাঁর ফেসবুক পোস্ট লিখেছেন, ‘প্রতিটি মানুষের চারপাশে যা কিছু ঘটে, এসবকেই কেন্দ্র করে স্ট্যাটাসটি লেখা হয়েছিল। দিন শেষে আমিও একজন মানুষ। সবার মতো আমারও কমবেশি কাছের-দূরের মানুষ রয়েছে। এ কারণে আমাকেও সুসময়ের বন্ধু ও স্বার্থপরদের মুখোমুখি হতে হয়েছে।’
পূর্ণিমা তাঁর ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছেন, তাঁর লেখাটি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গটি মনে করিয়ে দিয়ে পূর্ণিমা লিখেছেন, ‘লেখাটির কিছু অংশ আগে-পিছে না বুঝে অনেকে আমার পারিবারিক জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছে। সেখান থেকে কিছু সংবাদমাধ্যম সত্যতা যাচাই না করে চটকদার শিরোনাম দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে, যা আমাকে বিস্মিত ও মর্মাহত করেছে। আমার দেওয়া স্ট্যাটাসের সাথে পারিবারিক জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই।’
সবশেষে পূর্ণিমা জানান, দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি দেশ-বিদেশের অগণিত মানুষের ভালোবাসার পাশাপাশি সংবাদকর্মীদেরও সমর্থন পেয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এই ভালোবাসা অব্যাহত থাকবে।
নব্বই দশকের শেষ দিকে ঢালিউডে অভিষেক চিত্রনায়িকা পূর্ণিমার। জাকির হোসেন পরিচালিত ‘এ জীবন তোমার আমার’ ছবিটি যখন ১৯৯৭ সালে মুক্তি পায়, তখন এই তারকা নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তিন দশকের অভিনয়জীবনে একটানা ২০২০ সাল পর্যন্ত সিনেমায় কাজ করেছেন। রুপালি পর্দার আলোচিত নায়িকা পূর্ণিমা অভিনীত সর্বশেষ সিনেমা ‘চিরঞ্জীব মুজিব’ মুক্তি পায় ২০২১ সালের ডিসেম্বরে। নঈম ইমতিয়াজ নেয়ামুল পরিচালিত ‘গাঙচিল’ ও ‘জ্যাম’ নামের দুটি সিনেমা আছে মুক্তির প্রতীক্ষায়।