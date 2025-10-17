আপনি এত সুন্দর কেন? জবাবে জয়া লিখলেন...

অভিনেত্রী জয়া আহসান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয়। কাজের খবর থেকে নিয়মিতই পোস্ট করেন দিনযাপনের গল্প। আজ সকালেও দিয়েছেন তেমন একগুচ্ছ ছবি। এসব ছবি দেখতে দেখতে জেনে নেওয়া যাক জয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
আজ সকালে শাড়িতে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন জয়া আহসান। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেএসব ছবি দিয়ে জয়া লিখেছেন, ‘কৃষ্ণচূড়া বা রক্তচূড়া বা গুলমোহর…। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত–অনুসারীরা। দুই ঘণ্টায় প্রতিক্রিয়া এসেছে ১৩ হাজারের বেশি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে অনেকে ছবির নিচে নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। এক ভক্ত লিখেছেন, ‘আমি মেয়ে হয়ে চোখ ফেরাতে পারি না। সেখানে জামাইয়ের কি দোষ দেব। আপনি এত সুন্দর কেন? কৃষ্ণচূড়ার সৌন্দর্য আপনার রূপের আলোতে ম্রিয়মাণ।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ভক্তের এমন মন্তব্যের উত্তরও দিয়েছেন জয়া। তিনি লিখেছেন, ‘আপনিও ভীষণ মিষ্টি...ভালো থাকবেন। আপনার পরিবারের জন্য শুভকামনা।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে