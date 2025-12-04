দীপা খন্দকার। ফেসবুক থেকে
বিয়ে লুকাইনি, বাচ্চা লুকাইনি...

একসময়ের দাপুটে অভিনেত্রী ছিলেন দীপা খন্দকার। শোবিজ অঙ্গনে প্রায় দুই যুগের ক্যারিয়ার তাঁর। দুই দিন আগেই গেল অভিনেত্রীর জন্মদিন। প্রায়ই নাটক, ওটিটির পাশাপাশি সিনেমাতেও কাজ করছেন এখন। মায়ের চরিত্রেও দেখা যাচ্ছে তাঁকে। যদিও তিনি বলেছিলেন তথাকথিত মায়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন না, এ বক্তব্যের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অভিনেত্রী দীপা খন্দকার।

দীপা খন্দকার। ছবি: ফেসবুক

তথাকথিত মায়ের চরিত্র প্রসঙ্গে একাধিক গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দীপা খন্দকার জানান, ‘২৮-২৯ বছর বয়সে আমি মা হয়েছি। আমি সেই সময়েই অনেক গর্বিত ছিলাম মা হওয়া নিয়ে। আমার জীবনে আমি কখনো মা হওয়া লুকাইনি, বিয়ে লুকাইনি, বাচ্চাদের লুকাইনি, বরং অনেক গর্বিত ছিলাম যে আমার বাচ্চারা আছে, সব জায়গায় বাচ্চাদের নিয়ে গিয়েছি।’
আর তথাকথিত মায়ের চরিত্র বলতে দীপা খন্দকার বুঝিয়েছেন, চরিত্রে কোনো গুরুত্ব নেই, শুধু হয়তো বাবা কী করছে? কোথায় যাচ্ছে? এ ধরনের চরিত্র হয়, সেটা করতে চান না দীপা। দীপা বলেন, ‘যেহেতু আমি একজন অভিনেতা। অনেক দিন ধরেই অভিনয় করছি, আমি তো অবশ্যই চাইব যে আমার চরিত্রের একটা গুরুত্ব থাকুক, শুধু শুধু পর্দায় নিজেকে দেখাতে চান না দীপা খন্দকার। মা বা খালা যাই হোক না কেন, চরিত্রের গুরুত্ব থাকতে হবে, সেটাই বড় বিষয়।

ক্যারিয়ারের মধ্যগগনে থাকার সময় নায়িকা না হওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করলেন দীপা খন্দকার। তিনি বলেন, ‘সেই সময় আমার জন্য যেই সিনেমাগুলো এসেছিল বা বলেছে, আসলে বয়স তখন এত কম ছিল যে সাহস করতে পারিনি। তখন সিনেমার কাটপিসের যুগ। যদি সিনেমায় কাটপিস দিয়ে দেয়, সেই ভয়েই সিনেমা করা হয়নি তখন।’
পরিবারে প্রথম মিডিয়ায় এসেছেন দীপা। তাই গাইড করার জন্য কাউকে পাননি অভিনেত্রী। তাঁর সামনে পথ দেখানোর কেউ ছিলেন না।

