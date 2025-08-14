পুবাইল বিলে কী করছেন মারিয়া? সঙ্গে কে?

অভিনয়ে অল্প সময়েই নাট্য অভিনেত্রী হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন মারিয়া শান্ত। পড়াশোনার পাশাপাশি চলছে অভিনয়। এবার এই অভিনেত্রীকে দেখা গেল বিলে।দেখুন ৭টি ছবিতে
বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা
মারিয়া শান্ত ‘বুক পকেটের গল্প’ নাটকে ‘আলেয়া’ চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন। এর পর থেকে নিয়মিতভাবে অভিনয় করে যাচ্ছেন
তাঁর পোস্ট করা ছবিতে দেখা যায়, পুবাইলের একটি বিলে। নৌকার হাল ধরে আছেন মারিয়া। ছবিটির নিচে এক ভক্তের মন্তব্য, ‘লজ্জাবতী’
সন্ধ্যায় আকাশ অনেকটা মেঘে ঢাকা। সেই মুহূর্তে নৌকায় হাসিখুশি ভঙ্গিতে ধরা পড়েছেন এই অভিনেত্রীছবিটির নিচে এক ভক্তের মন্তব্য, ‘আপনি অনেক রোমান্টিক।’ ছবিতে রোমান্টিক ভঙ্গিতে ধরা পড়েছেন মারিয়া শান্ত। ছবিগুলো নিয়ে এই অভিনেত্রী জানান, এগুলো নাটকের শুটিংয়ের। সঙ্গে কে, সেটা এখনই জানাতে চান নাতাঁকে কমসংখ্যক কাজে অভিনয় করতে দেখা যায়। এই নিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘কম কাজ করে কীভাবে ভালো করা যায়, সেই চেষ্টা করছি। ভালো কাজ দিয়েই দর্শক চিনুক, এটাই চাই।’অভিনয় নিয়ে তাঁর খুব বেশি জানাশোনা নেই। সে কারণে তিনি কচ্ছপের গতিতে বিশ্বাসী। তিনি শিখেই ক্যারিয়ারে এগিয়ে যেতে চানমারিয়াকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেন কাজল, দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভাট