বৈষম্য ও দুর্নীতি দূর হয়েছে কি

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয়েছে ডকু ড্রামা ‘৩৬ জুলাই’। রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন আবদুল্লাহ খান। প্রযোজনাটি মঞ্চায়ন করেছে তা’মীরুল মিল্লাত কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (টাকসু) সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘তুরাগ শিল্পীগোষ্ঠী’।
তুরাগ শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালক জানান, ২৫ মিনিটের এই নাটকে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের মূল ঘটনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে।
এর মধ্যে রয়েছে কোটা সংস্কার আন্দোলন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, ‘রাজাকার’ ট্যাগ দেওয়া, ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেওয়া, আবু সাঈদ, মীর মুগ্ধ ও শাহাদাতের মতো শহীদদের আত্মত্যাগ, হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালানোর ঘটনা এবং শহীদদের স্বপ্ন অনুযায়ী দেশে বৈষম্য ও দুর্নীতি দূর হয়েছে কি না, সে প্রশ্ন।
নাটকটিতে অভিনয় করেছেন আবদুল্লাহ আল মাহি, তারেক আল আজিজ, আবদুল্লাহ সরদার, তালহা জুবায়ের, আতিফ, রিয়াদ, জুবায়ের বিন আলতাফ, মুনিম, আজিজুল, নকিব, শিহাব, মুনাব্বির, সাবিন জুনায়েদ, সাদ, আরিফ, ইরফান, তাওহীদ, তাসনিম, লাবিব, তাওসিফ ও তাহসিন। নেপথ্যে কাজ করেছেন সাউন্ডে শাখাওয়াত হোসাইন, লাইটে কামরান তাসনিম, সংগীতে সাইদুল, লাবিব, মুশফিক, আলী, আহসান, আবদুর রহমান ও আবু নাইম। পরিচালনায় ছিলেন সাজ্জাদ হোসাইনসহ অনেকে।
প্রদর্শনীটি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।