৭ দিন পর চোখ খুলেছেন অভিনেতা তিনু করিম

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

এক সপ্তাহ ধরে লাইফ সাপোর্টে চিকিৎসাধীন অভিনেতা তিনু করিমের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অভিনেতার স্ত্রী হুমায়রা নওশিন প্রথম আলোকে জানান, আজ সকালে চোখ খুলেছেন অভিনেতা। তবে কত দিন লাইফ সাপোর্টে থাকতে হবে, তা জানাননি চিকিৎসকেরা।

হুমায়রা নওশিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘সকালে চোখ খুলেছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, কিছুটা উন্নতির দিকে। তবে এখান থেকে সুস্থ হতে একটা দীর্ঘ সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন তারা।’
এদিকে ছোট পর্দার অভিনয়শিল্পীদের সংগঠন ‘অ্যাক্টরস ইকুইটি’ অভিনেতার চিকিৎসায় এক লাখ টাকা সহায়তা পাঠিয়েছে। সঙ্গে সংগঠনটি এ–ও জানিয়েছে, অভিনেতার চিকিৎসায় রাষ্ট্রও এগিয়ে এসেছে। আজ বুধবার বিকেলে এক বিবৃতির মাধ্যমে বিষয়টি জানাবে তারা।

গত ৮ নভেম্বর বরিশালে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিনেতা। সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকলে ২৪ নভেম্বর ঢাকায় আনা হয়। এরপর ঢাকার একটি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। তবে দুই দিন আগে শরীরের অবস্থা একটু ভালো হলে তাঁকে কেবিনে দেওয়া হয়। কিন্তু গতকাল রক্তচাপ ও সুগার লেভেল কমে জ্ঞান হারান অভিনেতা। এরপর প্রথমে আইসিইউ, এরপর ৩ ডিসেম্বর বিকেলে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় তাঁকে।

দুই যুগ ধরে অভিনয়ে আছেন তিনু করিম। ২০০১ সালে ‘সাক্ষর’ নাটক দিয়ে তাঁর টিভি নাটকে অভিষেক। আর ২০১০ সালে ‘অপেক্ষা’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় নাম লেখান তিনি। এরপর ‘রাত জাগা ফুল’, ‘আলতা বানু’সহ অসংখ্য নাটক ও বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন এই অভিনেতা। একটি মুঠোফোন অপারেটরের বিজ্ঞাপন দিয়ে তিনি পরিচিতি পান।

