নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে মনোবিদের শরণাপন্ন

‘বলয়’ নাটকের দৃশ্য
২২ অক্টোবর ৩৪ বছরে পদার্পণ করেছে থিয়েটার আর্ট ইউনিট। এ উপলক্ষে আজ ও আগামীকাল সন্ধ্যা ৭টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হবে দলের নতুন নাটক ‘বলয়’। নাটকটি রচনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন মোকাদ্দেম মোরশেদ।

দলের প্রধান সমন্বয়ক ও অভিনেতা কামরুজ্জামান মিল্লাত জানান, নাটকে উঠে এসেছে মানুষের জীবনের নানা পরিসরে রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, ক্ষমতা, যুক্তি ও অযুক্তির বলয়ে আটকে থাকা মানুষের আত্মবিশ্লেষণ। নাটকটি মূলত তিনটি চরিত্র—এক রাজনীতিক, এক বিজ্ঞানচিন্তক ও এক ধর্মতাত্ত্বিককে ঘিরে গড়ে উঠেছে, নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে যাঁরা মনোবিদের শরণাপন্ন হন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রেজাউল আমিন, স্বাধীন শাহ্, নাহিদ সুলতানা, সেলিম মাহাবুব, বাশরী অনন্যা, রানা সিকদার প্রমুখ।

কামরুজ্জামান মিল্লাত বলেন, ‘আমাদের প্রতিষ্ঠাতা এস এম সোলায়মান ছিলেন তারুণ্যের প্রতীক। তাঁর চিন্তা, মনন ও প্রয়োগে ছিল অসীম উদ্যম। সেই তারুণ্য ও সৃজনশীলতার ধারাকে ধরে রাখতেই আমরা প্রতিবছর “এস এম সোলায়মান প্রণোদনা” প্রদান করি। ২০০৫ সাল থেকে প্রবর্তিত এ প্রণোদনা তরুণ নাট্যকর্মীদের উৎসাহিত করার উদ্যোগ। কিছুদিন আগে আমরা সোলায়মান প্রণোদনা দিয়েছি। আর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে একজন তরুণ নাট্যকার ও নির্দেশকের নাটক বলয় মঞ্চে আনছি। এসবই সোলায়মানের ভাবনা ও আদর্শের আন্তরিক উদ্‌যাপন বলে মনে করি।’

