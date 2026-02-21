নীহা রোমান্টিক নাটকে আগ্রহী কেন

‘ঢাকার বাইরে একটা শুটিংয়ে আছি’, হোয়াটসঅ্যাপে কল ধরেই জানালেন নাজনীন নীহা। ঈদের একটি নাটকের শুটিং করছেন তিনি। রোমান্টিক ঘরানার নাটকটিতে তাঁর বিপরীতে আছেন তৌসিফ মাহবুব। নাটকের নাম কিংবা শুটিংয়ের লোকেশন কোনোটিই খোলাসা করলেন না।
ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে শুটিংয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন নীহা। গত বৃহস্পতিবার প্রথম আলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানালেন, ঈদে অন্তত তিনটি নাটকে দেখা যাবে তাঁকে। বেশির ভাগই রোমান্টিক নাটক।
যে কথা হয়নি বলা
নির্বাচনের ডামাডোলের মধ্যে ভালোবাসা দিবসে অল্প কয়েকটি নাটক মুক্তি পেয়েছে। এর মধ্যেও নীহা অভিনীত যে কথা হয়নি বলা নাটকটি সাড়া ফেলেছে। এতে কুহু নামে এক তরুণীর চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন নীহা।
চ্যানেল আইয়ে প্রচারের পর ১৬ ফেব্রুয়ারি নাটকটি সিএমভির ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পেয়েছে। দুই দিনের ব্যবধানে ৩২ লাখেরও বেশিবার দেখেছেন দর্শকেরা, প্রায় সাড়ে ৩ হাজার মন্তব্য এসেছে। আরিফ আহমেদ নামের এক দর্শক লিখেছেন, ‘নাটকটা হৃদয় ছুঁয়ে গেল।’ আবদুল রিসালাত নামের আরেক দর্শকের ভাষ্য, ‘নাটকের প্রতিটি সংলাপ প্রতিটি দৃশ্য মন ছুঁয়ে যায়।’
কেউ কেউ নীহার সাবলীল অভিনয়েরও প্রশংসা করেছেন। নাটকে নীহার সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন জোভান। ২০২৩ সালে জোভানের বিপরীতে লাভ সেমিস্টার দিয়ে নাটকে অভিষেক ঘটে নীহার। লাভ লাইন, আশিকিসহ বেশ কয়েকটি নাটকে জুটি বেঁধেছেন তাঁরা।
নাটকটির প্রশংসা করছেন অনেকে। জোভান ভাইয়া ও আমার জুটি দর্শকেরা পছন্দ করে।নাজনীন নীহা, অভিনেত্রী
জোভান ও নীহাকে নিয়ে যে কথা হয়নি বলা নির্মাণ করেছেন নির্মাতা জাকারিয়া সৌখিন। সৌখিনের পরিচালনায় প্রথমবার একসঙ্গে দেখা গেছে এই জুটিকে। নাজনীন নীহা প্রথম আলোকে বলেন, ‘নাটকটির প্রশংসা করছেন অনেকে। জোভান ভাইয়া ও আমার জুটি দর্শকেরা পছন্দ করে। (জাকারিয়া) সৌখিন ভাইয়ার সঙ্গে আমাদের প্রথম কাজ। তিনজনের একটা দারুণ টিমওয়ার্ক ছিল। সাধারণ একটা গল্পকে সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন সৌখিন ভাইয়া।’
দর্শকেরা নাটকটি কেন দেখছে?—নীহার ভাষ্য, ‘নাটকটিতে ভালোবাসা আছে, আবেগ আছে। পাশাপাশি গানটাও ভালো হয়েছে।’
নাটকটির প্রযোজক এস কে সাহেদ আলী জানান, নির্বাচনের কারণে ভালোবাসা দিবসে একটি নাটকই মুক্তি দিয়েছেন তাঁরা। নাজনীন নীহা বলছেন, ‘নির্বাচনের পরপরই নাটকটি মুক্তি পেয়েছে। ফলে নাটকটি দর্শকের কাছে পৌঁছাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। তবে বিশ্বাস ছিল, গল্পটা সবার ভালো লাগবে। যতটুকু ভেবেছিলাম, সেটার চেয়ে বেশি সাড়া পাচ্ছি।’
সপ্তাহ দুয়েক আগে মু্ক্তি পেয়েছে নীহার আরেক নাটক জনম জনমে। তৌফিকুল ইসলাম পরিচালিত নাটকটিতে নীহার বিপরীতে অভিনয় করেছেন ইয়াশ রোহান।
রোমান্টিক নাটকে আগ্রহ
রোমান্টিক নাটক দিয়েই নাটকে অভিষেক ঘটেছে নীহার। তিন বছরের ক্যারিয়ারে লাভ সেমিস্টার, হৃদয়ে হৃদয়, একবার বলো ভালোবাসি, অবুঝ পাখি, মেঘের বৃষ্টি, চুপকথাসহ বেশির ভাগ রোমান্টিক নাটকে দেখা গেছে তাঁকে।
রোমান্টিক ঘরানার নাটকে নীহাকে গ্রহণ করেছেন দর্শকেরা, রোমান্টিক নাটক নিয়ে তাঁরও আগ্রহ রয়েছে। তিনি বলেন, ‘প্রথম নাটকটিই রোমান্টিক ছিল। অনেকে মনে করেন, রোমান্টিক কাজ সহজ। আসলে সহজ না। আমি রোমান্টিক নাটকে কমফোর্ট ফিল করি। দর্শকও আমাকে গ্রহণ করেছে। ওটা ধরেই আগানোর চেষ্টা করছি।’
আপাতত রোমান্টিক নাটকেই নিয়মিত কাজ করতে চান তিনি। নীহার ভাষ্য, ‘আমি এখনো শিখছি। আপাতত রোমান্টিক কাজ করছি। পরবর্তী সময়ে অন্য জনরার কাজও করব।’