পোস্টে নবজাতকের হাতের ছবি জুড়ে দেন
পোস্টে নবজাতকের হাতের ছবি জুড়ে দেন
নাটক

কন্যাসন্তানের বাবা হলেন অপূর্ব

বিনোদন ডেস্ক

কন্যাসন্তানের বাবা হলেন অভিনেতা অপূর্ব। আজ দুপুরে এক ফেসবুক পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি। পোস্টে নবজাতকের হাতের ছবি জুড়ে দেন। কন্যার নাম আনায়া।

কন্যা ও মা শাম্মা দেওয়ান দুজনেই সুস্থ আছেন।

Also read:অপূর্ব বললেন, বয়স হয়েছে, বেশি দৌড়ঝাঁপ করতে পারি না

অপূর্ব লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ। আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের কন্যাসন্তানের আগমন ঘটেছে। এই দুনিয়ায় তোমাকে স্বাগতম, প্রিয় আনায়া।’

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী শাম্মা দেওয়ানকে বিয়ে করেন অপূর্ব। বিয়ের চার বছর পর কন্যার জন্ম দেন শাম্মা।

Also read:আবারও অ্যালেন স্বপন, আবারও গোলাম মামুন

২০১১ সালের ২১ ডিসেম্বর অদিতিকে বিয়ে করেন অপূর্ব। ২০২০ সালে দুজনের বিচ্ছেদ ঘটেছে। অপূর্ব ও অদিতির সংসারে আয়াশ নামের এক পুত্রসন্তান রয়েছে।

এর আগে অভিনেত্রী প্রভাকে বিয়ে করেন অপূর্ব। সেই বিয়ে বেশি দিন টেকেনি।

আরও পড়ুন