সাদনিমা বিনতে নোমান
নাটক

‘দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে’

কেউ ঘুরতে গেছেন, কেউ ফটোশুটে অংশ নিয়েছেন—ইনস্টাগ্রামে নতুন ছবি পোস্ট করেছেন পারসা ইভানা, কেয়া পায়েল, তটিনী, সাদিয়া আয়মানসাদনিমা বিনতে নোমান

বিনোদন ডেস্ক
ছবিটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে পারসা ইভানা লিখেছেন, ‘চিরকাল যে প্রেম চেয়েছে, সে তো ক্ষণকালও পায়নি।’
কেয়া পায়েলের ছবিটিতে ২২ হাজারের বেশি ‘রিঅ্যাক্ট’ পড়েছে
ছবিটি আজ পোস্ট করেছেন তটিনী, তবে ক্যাপশনে কিছু লেখেননি
সাদিয়া আয়মানের ছবিটিতে ৬ হাজারের বেশি ‘রিঅ্যাক্ট’ পড়েছে
ছবিটি পোস্ট করে সাদনিমা বিনতে নোমান লিখেছেন, ‘দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে।’
