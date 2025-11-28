বাবা হলেন নিলয়

বাবা হলেন অভিনেতা নিলয় আলমগীর। গতকাল রাতে নিলয় ও তাসনুভা তাবাসসুম দম্পতির কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। কন্যার নাম রাখা হয়েছে রুশদা মাইমানাহ। কন্যা ও মা দুজনই সুস্থ আছেন।
কন্যাকে কোলে নিয়ে তোলা একটি ছবি গতকাল রাতে ফেসবুকে পোস্ট করেন নিলয়। ফেসবুক পোস্টে সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন নিলয়।
আরেক ফেসবুক পোস্টে তাসনুভা তাবাসসুম জানান, পবিত্র কোরআনের সুরা কাহাফ ও সুরা ওয়াকিয়া থেকে নামটি নিয়েছেন তাঁরা। ‘রুশদা’ অর্থ হেদায়াতপ্রাপ্ত বা জ্ঞানী, মাইমানাহ অর্থ সঠিক পথের মানুষ।
২০২১ সালের ৭ জুলাই বিয়ে করেন নিলয় ও তাবাসসুম। দুজনের ফেসবুকে পরিচয়, এরপর দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে করেন তাঁরা।
এই সময়ে টিভি নাটকের শীর্ষ অভিনেতাদের একজন নিলয়। তাসনুভা তাবাসসুম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ পরিচিত, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রচারণায় দেখা যায় তাঁকে।