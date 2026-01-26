এই সপ্তাহে মঞ্চে কী দেখবেন

এই সপ্তাহে ঢাকার মঞ্চে বেশ কয়েকটি নাটকের প্রদর্শনী রয়েছে। সূচি ধরে পছন্দের নাটকটি দেখে নিতে পারেন।
সিদ্ধার্থ
নাট্যদল: আরশিনগর ঢাকা
কবে: ২৬ জানুয়ারি (আজ), বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৭টা
কোথায়: পরীক্ষণ থিয়েটার হল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
হেরমান হেসের উপন্যাস সিদ্ধার্থ অবলম্বনে নাটক। নাট্যরূপ ও নির্দেশনা দিচ্ছেন রেজা আরিফ। আরশিনগর ঢাকা বলছে, গৌতম বুদ্ধের আরেক নাম সিদ্ধার্থ হলেও হেরমান হেসের সিদ্ধার্থ কোনো ধর্মীয় জীবনী নয়। এতে অভিনয় করেছেন পার্থপ্রতিম, কাজী নওশাবা আহমেদ, জিনাত জাহান, ওয়াহিদ খান।
হোয়েন উই ডেড এওয়েকেন
নাট্যদল: এক্টোম্যানিয়া
দিনক্ষণ: ২৭ জানুয়ারি ও ২৮ জানুয়ারি, সন্ধ্যা ৭টা
কোথায়: জাতীয় নাট্যশালার মূল হল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
হেনরিক ইবসেনের হোয়েন উই ডেড এওয়েকেন–এর বাংলা করেছেন শহীদুল মামুন ও নির্দেশনা দিচ্ছেন নওরীন সাজ্জাদ। নির্দেশক জানান, নাটকটি মুক্তির কথা বলে, সম্পর্কের কথা বলে। এই নাটকের চরিত্রগুলো কেউ সৃষ্টির মধ্যে মুক্তি খোঁজে, আর কেউ সম্পর্কের উত্তাপের মধ্যে মুক্তি খোঁজে। এতে অভিনয় করেছেন কামরুজ্জামান তাপু, এমএইচএস লাবন, নওরীন সাজ্জাদ, মার্শিয়া শাওন।
খনা
নাট্যদল: বটতলা
কবে: ২৯ জানুয়ারি, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা
কোথায়: এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
খনা এক বিদুষী নারী। খনার শ্বশুর যশস্বী জ্যোতিষী বরাহ মিহির। পুত্রজায়ার যশ, খ্যাতি ও বিদ্যায় হীনমন্যতা ও ঈর্ষায় ভোগেন শ্বশুর বরাহ মিহির। পরে শ্বশুরের নির্দেশে তার জিব কেটে নেওয়া হয়। সামিনা লুৎফার লেখা নাটকটির নির্দেশনা দেন মোহাম্মদ আলী হায়দার।
বিবিধ শোক অথবা সুখ
নাট্যদল: অনুস্বর
কবে: ৩০ জানুয়ারি, বিকেল ৫টা ও সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা
কোথায়: অনুস্বর স্টুডিও, সেগুনবাগিচা
ব্রিটিশ নাট্যকার ডেভিড হেয়ারের দ্য ভার্টিক্যাল আওয়ার নাটকটি প্রলম্বিত প্রহর নামে ভাষান্তর করেছেন অধ্যাপক আবদুস সেলিম। সেই ভাষান্তর অবলম্বনে বিবিধ শোক অথবা সুখ লিখেছেন সাইফ সুমন, নাটকটি নির্দেশনাও দেন তিনি।
চাকরিপ্রার্থী ও শব্দ, শব্দ, শব্দ
নাট্যদল: স্পর্ধা
দিনক্ষণ: ৩০ জানুয়ারি, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা ও রাত সাড়ে ৮টা
কোথায়: স্পর্ধা অ্যাটেলিয়ার
নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টারের চাকরিপ্রার্থী নির্দেশনা দিচ্ছেন শাহানাজ পারভীন। নাট্যকার ডেভিড আইভসের শব্দ, শব্দ, শব্দ নির্দেশনা দিচ্ছেন অনিরুদ্ধ অনু। এক টিকিটে দুটি নাটক দেখতে পারবেন দর্শকেরা।