বেগম রোকেয়ার ‘সুলতানা’স ড্রিম’ মঞ্চে, আইইউবি থিয়েটারের নতুন প্রযোজনা

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকোর ‘বিশ্বস্মৃতি’ বা ‘ওয়ার্ল্ড মেমোরি’র তালিকায় স্থান পেয়েছে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা নারীর মুক্তিপ্রত্যাশী রচনা ‘সুলতানা’স ড্রিম’। শত বছরের আগে লেখা ‘সুলতানা’স ড্রিম’ বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে ধ্রুপদি নারীবাদী কল্পকাহিনির অংশ। এ লেখায় কেবল নারীর ক্ষমতায়নই নয়, আছে পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রসঙ্গও। এবার মূল লেখার বাংলা নাট্যরূপ ‘সুলতানার স্বপ্ন’ মঞ্চায়ন করেছে আইইউবি থিয়েটার। গতকাল বুধবার রাতে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি) মিলনায়তনে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এটি ছিল দলের ২৪তম প্রযোজনা। নাটকের বাংলা নাট্যরূপ ও নির্দেশনা দিয়েছেন স্বপ্লীল সোহেল। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞান কল্পগল্পের আদলে লেখা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নারীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ এ কাহিনি ১৯০৮ সালে কলকাতার এস কে লাহিড়ী অ্যান্ড সন্স থেকে লেখাটি বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। তবে লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে, মাদ্রাজের দ্য ইন্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিনে। দিল্লির প্রাইম মিনিস্টার মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরিতে সেটি সংরক্ষিত আছে। গল্পে তিনি ‘লেডিল্যান্ড’ নামের এক কল্পিত সমাজে নারীর সমতার স্বপ্ন তুলে ধরেন।
বেগম রোকেয়ার চরিত্রে অভিনয় করা কিরণ সরকার বলেন, ‘নাটকটি করতে গিয়ে আমরা কয়েক মাস গভীরভাবে অনুশীলন করেছি। অভিনয়, আলো, সাউন্ড, কস্টিউম—সব ক্ষেত্রেই দল হিসেবে কাজ করেছি। বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন আজও আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। তরুণ প্রজন্মের জন্য এটি শুধু একটি নাটক নয়, সমতার ভাবনাকে নতুনভাবে দেখার সুযোগ।’
নাটকটি নির্মাণের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আইইউবি থিয়েটারের সমন্বয়ক ও মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের প্রভাষক মমতাজ পারভীন বলেন, ‘ছোটগল্পকে নাট্যরূপ দেওয়ার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বর্ণনাকে দৃশ্য ও সংলাপে রূপান্তর করা। সময়ের সীমাবদ্ধতায় কিছু অংশ সংক্ষেপ করতে হয়েছে। স্বপ্নময় দুনিয়া মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে আলোকসজ্জা, সেট ও সাউন্ড সমন্বয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি মূল রচনার সারমর্ম অক্ষুণ্ন রাখতে।’
মঞ্চায়নে উপস্থিত ছিলেন আইইউবির উপাচার্য অধ্যাপক ম. তামিম। তিনি বলেন, ‘শিক্ষার অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক কাঠামো নিয়ে বেগম রোকেয়া যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। এই মঞ্চায়ন সেই আলোচনাকে সামনে আনে। কঠিন একটি সাহিত্যকর্মকে মঞ্চে রূপ দেওয়ার জন্য আইইউবি থিয়েটারকে অভিনন্দন।’
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান দিদার এ হোসেইন, কোষাধ্যক্ষ খন্দকার ইফতেখার হায়দারসহ আইইউবির বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী এবং বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার বাসিন্দা ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা।
‘সুলতানার স্বপ্ন’-তে অভিনয় করেছেন সাদিয়া আফরিন, সুমাইয়া ইমা, ফারজানা আক্তার, সুনিতা সাহা, সানজিদা মাহাবুব, জয় সাহা, রিশাদ হাসান, তাহমিদ তামজিদ আযান সিকদার, রিফাত হাসান, হাসিবুর রহমান, আহমেদ ইয়াশফিন, নূরে মুক্তাদির আজমীর, আফরিনা রহমান, নুজহাত তাবাসসুম, কাফিনূর আজিজ, রকিবুল হাসান, মেহেদী হাসান, মো. তৌহিদুল ইসলাম, সৌহার্দ্য পাল, মাইশা রহমান, তাবাসসুম, ইভা, নুসরাত, এস এম সাকিল আমিন ও মো. সামিউল ইসলাম।