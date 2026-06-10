লাল বেলুনে লেখা, ‘আই লাভ ইউ’—প্রভার জীবনে কি প্রেম এল

কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখছেন, প্রভার জীবনে কি আবারও প্রেম এল? তবে সেই প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি
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মেঘ–পাহাড়ের দেশে বৃষ্টির মধ্যে ঘুরছেন প্রভা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একের পর এক ঘোরাঘুরির ছবি পোস্ট করেছেন তিনিআয়েশ করে চেয়ারে বসে তোলা ছবিটি পোস্ট করে প্রভা লিখেছেন, ‘পাহাড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পেলাম।’পোখারার সারাংকোট মাউন্টেন লজে তোলা ছবিটি পোস্ট করেছেন প্রভাপোস্টে তিন হাজারের বেশি ‘রিঅ্যাক্ট’ পড়েছে। দেড় শতাধিক মন্তব্য এসেছে
ছবিতে মাহমুদ নামের এক অনুরাগী মন্তব্য করেছেন, ‘আপনাকে সুন্দর লাগছে।’নেপালের কুশমার বাঞ্জি জাম্প স্টেশন ‘দ্য ক্লিফে’ গিয়েছিলেন প্রভামডেলিং দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন তিনিসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয় এই অভিনেত্রী