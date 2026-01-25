‘সিদ্ধার্থ’ নাটকের টিকিট শেষ

‘সিদ্ধার্থ’ নাটকের টিকিট পেতে হুড়োহুড়ি করছেন দর্শকেরা। নাট্যদল আরশিনগর ঢাকার নাটকটির নির্ধারিত চারটি প্রদর্শনীর টিকিট ফুরিয়ে গেছে।
জার্মান সাহিত্যিক হেরমান হেসের উপন্যাস ‘সিদ্ধার্থ’ অবলম্বনে নাটকটি নির্দেশনা দিচ্ছেন রেজা আরিফ। উপন্যাসের নাট্যরূপও দেন তিনি।
আরশিনগর ঢাকা জানিয়েছে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে গতকাল নাটকটির প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। তিন দিনে চারটি প্রদর্শনী রয়েছে।
আজ বিকেলে এক ফেসবুক পোস্টে নির্দেশক রেজা আরিফ জানান, চারটি প্রদর্শনীর টিকিট ফুরিয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন, ‘২৪ জানুয়ারির (শনিবার) প্রদর্শনীর টিকেট ফুরিয়েছে ১৯ জানুয়ারি। আজকের (রোববার) প্রদর্শনীর টিকেট ফুরিয়েছে গতকাল। আর আজ সকালের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল আগামীকাল দুটি প্রদর্শনীর টিকেটও। এরপরও অসংখ্য দর্শক টিকেটের জন্য অনুরোধ করছেন। কিন্তু আমরা অপারগ। আমাদের আসনসংখ্যা সীমিত।’
রেজা আরিফের পোস্টটি শেয়ার করে অভিনেতা মনোজ প্রামাণিক লিখেছেন, ‘ভাবসিলাম এই নাটকটা (থিয়েটার) সবাইকে দেখতে বলব, কিন্তু কাজের চাপে ভুলে গেসিলাম। এখন পোস্ট শেয়ার করতে এসে দেখি সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। বাহ! এটা দারুণ।’
আজ সন্ধ্যা সাতটায় পরীক্ষণ থিয়েটার হলে নাটকটির প্রদর্শনী রয়েছে। আগামীকাল একই হলে বিকেল চারটা ও সন্ধ্যা সাতটায় প্রদর্শনী রয়েছে।
আরশিনগর ঢাকা বলছে, গৌতম বুদ্ধের আরেক নাম সিদ্ধার্থ হলেও হেরমান হেসের সিদ্ধার্থ কোনো ধর্মীয় জীবনী নয়।
রেজা আরিফ বলেন, ‘গৌতম বুদ্ধের ঔজ্জ্বল্যে আড়াল হয়ে পড়া গৌতমের ব্যক্তিগত মনোজগতের রঙে সিদ্ধার্থকে আঁকা হয়েছে।’
এতে পার্থ প্রতিম, কাজী নওশাবা আহমেদ, জিনাত জাহান, ওয়াহিদ খানসহ অনেকে অভিনয় করেছেন।
এর আগে দুই দফায় নাটকটির ১৫টি প্রদর্শনী হয়েছে।