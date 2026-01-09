১৭ তরুণ পাবেন এথিকের সম্মাননা

প্রতিবছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তরুণ নাট্যকর্মীদের সম্মানিত করে নাট্যদল এথিক। কাজের স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণাস্বরূপ দেওয়া হয় ‘এথিক তারুণ্য সম্মাননা’। প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর উদ্যাপন উপলক্ষে এ বছরও ১৭টি নাট্যদলের ১৭ নাট্যকর্মীকে সম্মাননা দিচ্ছে এথিক।
এথিকের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ ৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলাদেশ মহিলা সমিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাতে পদক তুলে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক রেজাউদ্দিন স্টালিন, ডিরেক্টরস গিল্ডের সভাপতি অভিনেতা শহীদুজ্জামান সেলিম, নাট্যকার মাসুম রেজা এবং কবি ও সাংবাদিক হাসান হাফিজ।
এ বছর ‘এথিক তারুণ্য সম্মাননা’ পাচ্ছেন থিয়েটারের রাশেদুর রহমান, প্রাচ্যনাটের মাহফুজ আহাম্মদ, তাড়ুয়ার ইফতি আহমেদ, বাতিঘর থিয়েটারের সঞ্জয় হালদার, দেশ নাটকের নাঈম হাসান, থিয়েটার আর্ট ইউনিটের রানা সিকাদার, প্রাঙ্গণেমোরের বাঁধন সরকার, পালাকারের সাজ্জাদ হোসেন, বটতলার নাফিজা তাসনিম খানম, অনুস্বরের আবির সায়েম, থিয়েটার ফ্যাক্টরির আশা আক্তার, তীরন্দাজ রেপার্টরির তনুশ্রী কারকুন, বিবেকানন্দ থিয়েটারের রাজীব দেব, দৃশ্যকাব্যের আফরোজা বিথি, স্বপ্ন দলের সুমাইয়া শিশির, বাংলাদেশ থিয়েটারের সৈকত শরীফ এবং পদাতিক নাট্যসংসদের তানজিদ ইসলাম।
এথিক নাট্যদলের সভাপতি রেজানুর রহমান বলেন, ‘মঞ্চনাটককে এগিয়ে নিতে তরুণদের নিরলস শ্রম ও সৃজনশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এথিক তারুণ্য সম্মাননার মাধ্যমে আমরা সেই প্রতিশ্রুতিশীল নাট্যকর্মীদের উৎসাহ দিতে চাই, যাঁরা নিজেদের মেধা ও শ্রম দিয়ে নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করছেন। ভবিষ্যতেও তরুণদের পাশে থেকে এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে এথিক।’
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজনের দ্বিতীয় পর্বে প্রদর্শিত হবে নাটক ‘হাঁড়ি ফাটিবে’। ২০১০ সালে উৎপল দত্তের এই নাটক দিয়ে মঞ্চে যাত্রা শুরু করেছিল নাট্যদলটি। নির্দেশনা দিয়েছেন মিন্টু সরদার। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন হাসান রিজভী, অপ্সরা, সুকর্ণ হাসান, মনিরুল হক, মনি কানচন, উর্মি আহমেদ, আজিম উদ্দিন, নাহিদুল মুন্না, এস পি খান শাওন, রুবেল খান, আবীর বাবু ও মিন্টু সরদার। আলোক পরিকল্পনা করেছেন ঠাণ্ডু রায়হান, মঞ্চ ও পোশাক পরিকল্পনায় আনিস আনন্দ।