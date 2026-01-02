নতুন বছরে তারকারা কে কী করবেন

২০২৬ সালের পরিকল্পনা জানালেন তৌসিফ মাহবুব, ভিকি জাহেদ, তাসনিয়া ফারিণ, জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি, প্রান্তর দস্তিদার ও রেহান।
ভুলের সংখ্যা কমাতে চাই: তৌসিফ মাহবুব
নতুন বছরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পুরোনো ভুল নতুন করে করব না। আমরা মানুষ। মানুষ মাত্রই ভুল করে। আমার অভিনয়জীবন থেকে শুরু করে ব্যক্তিজীবনেও অনেক সময় অনেক ভুল করেছি। এই ভুলগুলো থেকে শিখেই আমি আজকের তৌসিফ মাহবুব, এতটুকু পর্যন্ত এসেছি। কিন্তু ভুলগুলো শিখেও যদি একই ভুল আবার করি, সেটা মানুষকে সামনে এগোনো থেকে আটকে রাখে। আমার সামনের যাত্রাটা যেন আরও মসৃণ হয়, আমি যেভাবে চাই সেভাবেই যেন হয়। যে কারণে পুরোনো ভুল আর করতে চাই না।
সেই ভুলগুলো কেমন? কিছু মানুষ আছে যারা ক্ষতি করেছে, তাদের সঙ্গে মিশতে চাই না। কিছু কাজ থাকতে পারে, যেগুলো আমার ক্ষতি করেছে, সে রকম কিছু আর করতে চাই না। একইভাবে কিছু সিদ্ধান্তের কথাও বলা যায়। আগে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এবার আর ভুল সিদ্ধান্ত নিতে চাই না। নতুন বছরে নিজেকে নিয়ে এটাই ভাবছি, ভুলের সংখ্যা কমাতে চাই। আর এর মাঝে ভালো ভালো কাজ করে যেতে চাই।
এক্সপেরিমেন্টাল কাজ বেশি করব: ভিকি জাহেদ
এই বছর এক্সপেরিমেন্টাল কাজ বেশি করব। নির্মাতা হিসেবে আমি মনে করি, এক্সপেরিমেন্ট না করলে নির্মাতা হিসেবে উন্নতি করা সম্ভব না। উন্নতি করতে হলে জনরা, গল্প নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে আপনি সব সময় সফল হবেন—এমনও না। কিছু এক্সপেরিমেন্ট হয়তো মানুষ এখন পছন্দ করছে না, পাঁচ বছর পর ওই কনটেন্টটা দেখবে। নির্মাতা হিসেবে আপনার সে সাহসটা থাকতে হবে। ২০২৬ সালে এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই। সেটা ওটিটির ক্ষেত্রে হোক, টিভির ক্ষেত্রে হোক বা বড় কোনো মিডিয়ামের ক্ষেত্রে হোক। যেহেতু মানুষ আমাকে ভিন্নধর্মী জনরার জন্যই পছন্দ করে, সেই ধারাটা বজায় রাখার চেষ্টা করব।
আমার কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি ছিল, যেগুলোর সিকুয়েল চায় দর্শক। চক্র–এর দ্বিতীয় মৌসুম নিয়ে অনেকের আগ্রহ রয়েছে, সেটার পরিকল্পনা করব। এ বছর হয়তো দর্শকের জন্য বড় চমক আনব, চমকটা কী—সেটা এখনই বলতে চাইছি না। এ বছরই দর্শক চমকটা পাবেন।
কাজের বাইরে ব্যক্তিগত জীবনে এ বছরটা অনেক কিছু শিখতে চাই। পড়তে চাই, দেখতে চাই, জানতে চাই, শুনতে চাই—যাতে নির্মাতা হিসেবে নিজেকে আরও উন্নত করতে পারি। ইচ্ছা আছে, একটা রুটিন করা; মাসে এতগুলো সিনেমা দেখব, এতগুলো বই পড়ব, এতগুলো পডকাস্ট শুনব। আর পরিবারকে সময় দেব।
আরও গুছিয়ে কাজ করব: তাসনিয়া ফারিণ
গত বছর আমার প্রোডাকশন হাউস ফড়িং ফিল্মস খুলেছি। এই বছর প্রোডাকশন হাউস থেকে নিয়মিত কাজের পরিকল্পনা করেছি; সেটা হতে পারে গান, ফিকশন কিংবা ওটিটি-যেকোনো মাধ্যমের কাজ। এই বছর রোজার ঈদে আমার সিনেমা আসবে। এই বছর আরও গুছিয়ে, পরিকল্পনা করে কাজ করব।
নিজেকে সময় দিতে চাই: হিমি
গত বছর অনেক বেশি কাজ করা হয়েছে। দর্শকের সঙ্গে অনেক বেশি কানেক্টেড ছিলাম। কিন্তু এর বিপরীতে নিজেকে, পরিবারকে বা আমার যেসবে প্যাশন আছে, যেমন পেইন্টিং, বই পড়া—এগুলোতে সময় দেওয়া হয়নি। এ বছর এ জায়গাগুলোতে সময় দিতে চাই। আর গত বছরের শেষ থেকেই আমি কাজের পরিমাণ কমিয়েছি, এ বছরও ওভাবেই কাজ করব। যে কাজ ভালো লাগবে, সেগুলো করব আর শখের কাজগুলো করব। নতুন বছর অনেক অনেক বই পড়তে চাই। স্পিরিচুয়াল জায়গা থেকে ধর্মের অনুশাসন পালনে আরও বেশি সময় দেওয়ার চেষ্টা করব। রাস্তাঘাটের কুকুর–বিড়াল নিয়ে কাজ করি, এ বছর সেখানে আরও সময় দিতে চাই। তাদের খাদ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চাই।
গল্প বাছাইয়ে আরেকটু মন দিতে চাই: প্রান্তর দস্তিদার
কাজের মধ্যে থাকলেই আমার ভালো লাগে। তবে এ বছর কাজকে একটু অন্যভাবে দেখতে চাই। অবশ্যই কাজের মধ্যে থাকতে চাই, ভালো গল্পের মধ্যে থাকতে চাই। কিন্তু আরেকটু ভেবেচিন্তে, আরেকটু গুছিয়ে নিয়ে কাজ করতে চাই। কাজের মধ্যে মনোযোগটা জরুরি। কাজের দিকে মনোযোগটা আরও কীভাবে বাড়ানো যায়, সেটার জন্য যা যা করতে হবে—সেসবের মধ্যে থাকতে চাই।
বেশ কয়েকজন ভালো সহশিল্পীর সঙ্গে কাজ করেছি। মোস্তাফিজুর নূর ইমরান, খায়রুল বাসারসহ আরও অনেককে দেখে আমার অনেক লার্নিং হয়েছে, সেটা আমার পেশাগত জীবনে কাজে লাগাতে পারি।
গল্প বাছাইয়ে আরেকটু বেশি মন দিতে চাই। আমি খুব ট্যালেন্টেড ডিরেক্টরদের সঙ্গে কাজ করেছি, তাঁরা অনেক কিছু শিখিয়েছেন। সেটা আরেকটু প্রসেস করে নিজের মতো করে গুছিয়ে নিয়ে কাজ করতে চাই।
কাজের বাইরে ব্যক্তিগত জীবনে কখনো মনোযোগী ছিলাম না। আমার মনে হয়েছে, নিজেকে আরও সময় দেওয়া জরুরি। সঙ্গে পরিবারকে সময় দিতে চাই।
সিনেমাকে গুরুত্ব দেব: রেহান
ফেব্রুয়ারির দিকে ফিকশনে ফিরব। আমি অভিনয়ের প্রতি সিরিয়াস হতে চাই। অভিনয়ের কোনো কোর্স যদি করতে হয় করব কিংবা নিজের কোনো প্রস্তুতি নিতে হলে নেব। শিল্পী হিসেবে সিনেমাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি। তবে সিনেমার গল্প, নির্মাতা ও টিমটাও গুরুত্বপূর্ণ।