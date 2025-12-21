শিল্পকলা একাডেমিতে আজ শুরু হচ্ছে ‘নবীন-প্রবীণ নাট্যমেলা’

নাট্যতীর্থ আয়োজিত ‘নবীন–প্রবীণ নাট্যমেলা’ অবশেষে শুরু হচ্ছে আজ। রোববার সন্ধ্যা সাতটায় ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’ নাটক দিয়ে এ আয়োজনের পর্দা উঠছে। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় আয়োজিত এই নাট্যমেলা চলবে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে নাটক মঞ্চস্থ হবে। এবারের আয়োজনে দেশের নবীন ও প্রবীণ নির্দেশকদের দর্শকপ্রিয় আটটি নাট্য প্রযোজনা প্রদর্শিত হবে। সমকালীন ও ক্ল্যাসিক ধারার নাটকের সমন্বয়ে দর্শকদের জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শৈল্পিক অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়ার প্রত্যাশা আয়োজকদের।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের ঘোষণায় ২০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় শোক পালনের কারণে ১৯ ডিসেম্বর থেকে সাময়িকভাবে শিল্পকলা একাডেমির সব আয়োজন স্থগিত করা হয়েছিল। পরে শোক পালন শেষে পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী নিয়মিতভাবে চলার কথা জানায় একাডেমি।
আজকের প্রদর্শনী ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’ নাটকটি রচনা করেছেন কবি ও নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। এটি তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক। নাটকটি প্রকাশের সময় নানা সমালোচনার মুখে পড়লেও সাত বছর আগে নাট্যদল তীরন্দাজ রেপার্টরি ঢাকার মঞ্চে উপস্থাপনের পর দর্শক ও সমালোচকদের দৃষ্টি কাড়ে। দীর্ঘ বিরতির পর আবার মঞ্চে ফিরেছে নাটকটি। ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’ তীরন্দাজের ষষ্ঠ প্রযোজনা। নির্দেশনা দিয়েছেন দীপক সুমন। মঞ্চসজ্জা ও আলোক পরিকল্পনা করেছেন ফয়েজ জহির। ‘আগন্তুক’ চরিত্রে অভিনয় করবেন দীপক সুমন, ‘চিকিৎসক’ চরিত্রে আহসানুল ইসলাম ও মিলু চরিত্রে তনুশ্রী কারকুন।
নাটকটির কাহিনি গড়ে উঠেছে এক পৌরাণিক আবহকে কেন্দ্র করে। এক আগন্তুক একদিন একটি চিকিৎসালয়ে এসে জানায়, তার কণ্ঠনালিতে সূর্য আটকে গেছে। বহুদিন ধরে সে সেই সূর্য বহন করছে। সূর্যটি বের করে ফেলবে, নাকি চিরকালের জন্য হৃৎপিণ্ডে রেখে দেবে—এই সিদ্ধান্তের খোঁজেই তার আগমন। এই অদ্ভুত দাবিকে ঘিরে চিকিৎসালয়ে উপস্থিত চরিত্রদের মধ্যে তৈরি হয় হাসি–তামাশা, প্রশ্ন ও দ্বন্দ্ব, যার ভেতর দিয়েই নাটকটি এগিয়ে যায়।
নাট্যমেলায় আগামীকাল ২২ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হবে আরহাম আলো নির্দেশিত বহুবচনের প্রযোজনা ‘অনিকেত সন্ধ্যা’। ২৩ ডিসেম্বর মঞ্চে আসবে তপন হাফিজ নির্দেশিত নাট্যতীর্থের ‘জুলিয়াস সিজার’। ২৪ ডিসেম্বর প্রদর্শিত হবে গোলাম সরোয়ার নির্দেশিত ঢাকা থিয়েটার মঞ্চের প্রযোজনা ঘর জামাই।
২৫ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হবে সুদীপ চক্রবর্তী নির্দেশিত পদাতিক নাট্য সংসদের (টিএসসি) প্রযোজনা ‘আলিবাবা এবং চল্লিশ চোর’। একই দিন বিকেল চারটায় জাতীয় নাট্যশালার সেমিনারকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে ‘প্রবীণের ঐতিহ্যালোকে নবীনের শিল্পযাত্রা’ শীর্ষক সেমিনার।
২৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ছয়টায় নাট্যমেলার সমাপনী অনুষ্ঠান। সমাপনী দিন রয়েছে আরণ্যকের আলোচিত নাটক ‘রাঢ়াঙ’। নাটকটি রচনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন মামুনুর রশীদ।