অভিনেতা তিনুর শারীরিক অবস্থার অবনতি, লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

গত ২৪ নভেম্বর থেকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছোট পর্দার অভিনেতা তিনু করিম। আজ বুধবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে। প্রথম আলোকে খবরটি নিশ্চিত করেছেন অভিনেতার স্ত্রী হুমায়রা নওশিন।

অভিনেতার স্ত্রী জানান, গত ৮ নভেম্বর বরিশালে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিনেতা। সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকলে ২৪ নভেম্বর ঢাকায় আনা হয়। এরপর ঢাকার একটি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। তবে গত দুই দিন আগে শরীরের অবস্থা একটু ভালো হলে তাঁকে কেবিনে দেওয়া হয়। কিন্তু আজ বুধবার রক্তচাপ ও সুগার লেভেল কমে জ্ঞান হারান অভিনেতা। এরপর প্রথমে আইসিইউ, এরপর লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় তাঁকে।
দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়ে হুমায়রা নওশিন বলেন, ‘সবাই আমার সন্তানের বাবার জন্য দোয়া করবেন। যাতে তিনি আমাদের মাঝে ফিরে আসেন।’ অভিনেতার ১১ বছর বয়সী এক কন্যাসন্তান রয়েছে।

দুই যুগ ধরে অভিনয়ে আছেন তিনু করিম। ২০০১ সালে ‘সাক্ষর’ নাটক দিয়ে তাঁর টিভি নাটকে অভিষেক। আর ২০১০ সালে ‘অপেক্ষা’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় নাম লেখান তিনি। এরপর ‘রাত জাগা ফুল’, ‘আলতা বানু’সহ অসংখ্য নাটক ও বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন এ অভিনেতা।

