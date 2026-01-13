‘আগে অন্তত বিয়েটা হতে দিন’

২০২৬ সালে হানিয়া আমিরের বিচ্ছেদ ঘটবে—এক জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে সপ্তাহখানেক ধরে আলোচনার ঝড় উঠেছে।
বিনোদন ডেস্ক
জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীর সূত্র ধরে একটি প্রতিবেদন করেছে এক পাকিস্তানি টিভি চ্যানেল। তাতে জ্যোতিষী দাবি করেন, হানিয়ার জন্মকুণ্ডলী ও রাশিচক্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২৬ সালে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটবে
তবে হানিয়া আমির এখনো বিয়ে করেননি। প্রতিবেদনটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করে খানিকটা রসিকতার সুরে লিখেছেন, ‘অদ্ভুত, আগে অন্তত বিয়েটা হতে দিন।’
হানিয়ার মন্তব্যের স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এক অনুরাগী মজার ছলে লিখেছেন, ‘তাহলে তুমি গোপনে বিয়ে করেছ আর আমাদের কিছুই বলোনি?’ কেউ আবার প্রশ্ন তোলেন, ‘বিয়ের আগেই ডিভোর্স কীভাবে হয়?’সাবেক প্রেমিক, গায়ক আসিম আজহারের সঙ্গে আবারও প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন হানিয়া আমির—গত বছরের শেষভাগে এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, এই বছরই তাঁরা বিয়েটা সারবেনতবে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ কোনো মন্তব্য করেননি