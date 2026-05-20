তিন নায়িকায় ‘রকস্টার’–এ চমকে দিলেন শাকিব, টিজারের রহস্যময়ী কে?

তিন নায়িকায় ‘রকস্টার’–এ চমকে দিলেন শাকিব, টিজারের রহস্যময়ী কে?
ঈদুল আজহায় মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ‘রকস্টার’-এর দ্বিতীয় টিজার প্রকাশের পর দর্শকদের কৌতূহল আরও বেড়েছে। শাকিব খানের সঙ্গে সঙ্গে তিন নায়িকা সাবিলা নূর, মিথিলা ও সুনিধি নায়েকের ঝলকে রহস্যময় হয়ে উঠেছে সিনেমার গল্প। দেখে নেওয়া যাক টিজারের আলোচিত দৃশ্যগুলো।
বিনোদন ডেস্ক
প্রথম টিজারে ছিল শুধু ‘রকস্টার’ শাকিব খানের উন্মাদনা। দ্বিতীয় টিজারে মিলল তাঁর জীবনের অন্য অধ্যায়ের ইঙ্গিত—ভালোবাসা, একাকিত্ব আর সম্পর্কের জটিল সমীকরণ। ছবিতে শাকিব খানের সঙ্গে তানজিয়া মিথিলা। এটি মিথিলা অভিনীত প্রথম কোনো বাংলাদেশি চলচ্চিত্র। এর আগে তাঁকে বলিউডের ‘রোহিঙ্গা’ সিনেমায় অভিনয়ে দেখা গেছে।
লম্বা চুল, রকস্টার লুক আর মঞ্চকাঁপানো উপস্থিতির আড়ালে লুকিয়ে আছে এক ভাঙাচোরা মানুষ। ‘নো ওয়ান লাভস মি’ গানের আবহে সেই গল্পের আভাস দিল নতুন টিজার। ছবিতে শাকিব খানের সঙ্গে তানজিয়া মিথিলা।
শাকিব খানের বাইকের পেছনে সাবিলা নূর—মাত্র কয়েক সেকেন্ডের এই দৃশ্যই দর্শকদের আলোচনার কেন্দ্রে। পর্দায় তাঁদের রসায়ন নিয়ে এখন তুমুল কৌতূহল।‘তাণ্ডব’-এর পর আবারও শাকিব খানের বিপরীতে সাবিলা নূর। দ্বিতীয় টিজারে তাঁর গ্ল্যামারাস ও প্রভাবশালী উপস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে গল্পে গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্রের। ছবিতে শাকিব খানের সঙ্গে তানজিয়া মিথিলা।শুধু সাবিলা নন, টিজারে দেখা মিলেছে টাঙ্গিয়া জামান মিথিলা ও সুনিধি নায়েকেরও। তিন ভিন্ন নারী চরিত্রকে ঘিরে রকস্টারের জীবনে কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। ছবিতে শাকিব খানের সঙ্গে সাবিলা নূর।রোমান্স, আবেগ, দ্বন্দ্ব আর তারকাখ্যাতির চাপ—সবকিছুর মিশেলে এক রকস্টারের উত্থান-পতনের গল্প বলার ইঙ্গিত দিয়েছে ‘রকস্টার’-এর দ্বিতীয় টিজার। ছবিতে শাকিব খানের সঙ্গে সাবিলা নূর। ‘রকস্টার’ ছবিটির পরিচালক আজমান রুশো।ঈদুল আজহায় মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ‘রকস্টার’ নিয়ে প্রত্যাশা ছিল আগেই। দ্বিতীয় টিজার প্রকাশের পর সেই আগ্রহ আরও বেড়েছে কয়েক গুণ। দর্শক এখন বড় পর্দার অপেক্ষায়। ছবিতে শাকিব খানের সঙ্গে সংগীতশিল্পী সুনিধি নায়েক। সান মোশন পিকচার্স লিমিটেড এবং পিনহুইল ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত এবং চরকিতে এক্সক্লুসিভ স্ট্রিমিং পার্টনারশিপে আসতে যাওয়া ‘রকস্টার’ চলচ্চিত্রের এই দ্বিতীয় টিজারটি সাবিলার ভক্ত এবং শাকিব ভক্তদের ঈদের আনন্দকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সব মিলিয়ে বড় পর্দায় শাকিব খানের সঙ্গে সাবিলা নূর, মিথিলা ও সুনিধির গ্ল্যামারাস উপস্থিতি দেখার জন্য সিনেমাপ্রেমীরা এখন অপেক্ষা করছেন।