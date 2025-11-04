এতটা সাড়া পাব, ভাবিনি

টিভি নাটকে অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছেন তরুণ অভিনেত্রী সাদনিমা বিনতে নোমান। গত মাসে মুক্তি পাওয়া ওয়েব সিনেমা ‘লিটল মিস ক্যাওস’-এ কাজ করে প্রশংসা পেয়েছেন তিনি। গতকাল তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে প্রথম আলো।
‘লিটল মিস ক্যাওস’-এ আপনার অভিনয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা চলছে...
সাদনিমা বিনতে নোমান: এটা আমার প্রথম ওয়েব সিনেমা। কাজটার জন্য এতটা সাড়া পাব, ভাবিনি। খুবই ভালো সাড়া পাচ্ছি। সিনেমাটি নিয়ে দর্শকেরা কথা বলছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও অনেকে কাজটা নিয়ে পোস্ট করছেন, রিলস বানাচ্ছেন। আমার চরিত্রটি (ইরা) নিয়েও অনেকে লেখালেখি করছেন। বিষয়টি আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।
ইরা চরিত্রের সঙ্গে আপনার কতটা মিল আছে?
সাদনিমা বিনতে নোমান: ইরার সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই। এটি আমার ব্যক্তিত্বের বিপরীত চরিত্র। ফলে চরিত্রটি ধারণের জন্য সরাসরি কাউকে ফলো করা হয়নি। তবে রীমা আপু (নির্মাতা মাহমুদা সুলতানা) আমাকে বেশ কয়েকটি সিরিজ, সিনেমা সাজেস্ট (পরামর্শ) করেছিলেন। এর মধ্যে কয়েকটি সিনেমা, সিরিজ আমার আগেও দেখা ছিল। সব মিলিয়েই চরিত্রটি দাঁড়িয়েছে, এর জন্য রীমা আপুর নির্দেশনা আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে।
ওটিটিতে তরুণ শিল্পীরা আগ্রহী হয়ে উঠছেন। আপনি কতটা আগ্রহী?
সাদনিমা বিনতে নোমান: আমাদের এই জেনারেশন (প্রজন্ম) নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম, হইচই, চরকি দেখে। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে নানান জনরার কনটেন্ট থাকে, সেখান থেকে পছন্দের জনরার কনটেন্ট দেখার সুযোগ রয়েছে। দর্শক হিসেবে ওটিটি আমার খুব পছন্দের। তেমনি তরুণ শিল্পী হিসেবে ওটিটিতে কাজ করেও কমফোর্টেবল ফিল (স্বাচ্ছন্দ্য বোধ) করছি। ওটিটির কাজগুলো যথেষ্ট গোছালো। ওটিটিতে কাজ নিয়ে আমি বরাবরই আগ্রহী। কোনো সুযোগ থাকলে অবশ্যই ওটিটিতে নিয়মিত কাজ করব।
কনটেন্ট নির্মাণে হালের জেন–জি দর্শকের কথা কতটা বিবেচনায় রাখা হয় বলে আপনার ধারণা?
সাদনিমা বিনতে নোমান: দর্শকদের টেস্ট (রুচি) বদলে গেছে। এখনকার দর্শক রোমান্টিক গল্পের মধ্যেও বৈচিত্র্য চায়, কখনো কখনো মিস্ট্রিও চায়। উদাহরণ হিসেবে উৎসব সিনেমাটার কথা বলি—মানুষ এখন এ ধরনের গল্প চায়। গল্পটা সিম্পল, মার্জিত; দর্শকের ভালো লেগেছে।
ওটিটিতে বৈচিত্র্যময় গল্পে কাজ হচ্ছে; এগুলো জেন–জিরা পছন্দও করছেন। ওটিটি এই প্রজন্মের শিল্পীদের জন্যও সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে।
নবীন শিল্পী হিসেবে আপনার যাত্রাটা কতটা চ্যালেঞ্জিং?
সাদনিমা বিনতে নোমান: এখন ভালো গল্পের অভাব রয়েছে। আমি সব সময় ভালো গল্প খুঁজি, তবে সেটা অনেক সময় পাওয়া যায় না। সবকিছু মিলে মানুষ এখন কনটেন্ট কম দেখছে, যার কারণে আমাদের কাজের পরিমাণও কমেছে। এটা কাটিয়ে উঠতে পারলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আরও গতি পাবে।
আপনার হাতে এখন কী কাজ আছে?
সাদনিমা বিনতে নোমান: সামনে বেশ কয়েকটি কাজ আছে। সুব্রত সঞ্জীবের তিনটি প্রজেক্ট আছে, যেগুলোর শুটিং শেষ, সামনে মুক্তি পাবে। পার্থ সরকারের একটি প্রজেক্ট করছি। কাজগুলো সামনে মুক্তি পাবে। এর বাইরে আরও কয়েকটি কাজ নিয়ে কথাবার্তা চলছে।
ক্যারিয়ারে আপনার লক্ষ্য কী?
সাদনিমা বিনতে নোমান: ক্যারিয়ারে লক্ষ্য নির্ধারণ নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। অবশ্যই ভালো গল্পে কাজ করার ইচ্ছা আছে। বিশেষ করে থ্রিলার জনরার একটি গল্পে কাজ করতে চাই, সে রকম গল্পের জন্য অপেক্ষা করছি।