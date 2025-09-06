পলিটিকস একজন শিল্পীর জন্য খুবই খারাপ: শখ

আজ থেকে দীপ্ত টেলিভিশনের নতুন ধারাবাহিক ‘রূপনগর’-এ আসছেন আনিকা কবির শখ। নাচসহ ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন মনজুরুল আলম
আপনার নাচের ভিডিওগুলোর মন্তব্যের ঘরে অনেক প্রশংসা। এগুলো কি পরিকল্পনা করে করা
আনিকা কবির শখ : নাচের ভিডিওগুলো কোনো পরিকল্পনা করে করা নয়। আমি ছোটবেলা থেকে নাচি। হঠাৎ মনে হলো কনটেন্ট ক্রিয়েট করি। নাচ তুলতে আমার খুব বেশি সময় লাগে না। কোনো ভিডিও শুটিংয়ের আগে বড়জোর আধা ঘণ্টা। তবে এগুলো কোনোটিই বড় আয়োজনে করা নয়। নাচগুলো ভক্তদের সঙ্গে ভাগাভাগির পর দেখলাম, সবাই প্রশংসা করছে। যে কারণে কোনো গান পছন্দ হলেই সেই গানের সঙ্গে নাচ তুলি। আবার কোনো কনসেপ্ট পছন্দ হলেও কাজের ফাঁকে সেটা নিয়ে নাচি।
নাচের শুরুটা কীভাবে
আনিকা কবির শখ : একদম ছোট থেকেই নাচি। আমি বেসিক্যালি নাচেরই মেয়ে। নাচ থেকেই মিডিয়ায় আসা। পরে অভিনয়ে যুক্ত হওয়া।
নাচ আর পরে নিয়মিত চালিয়ে গেলেন না কেন
আনিকা কবির শখ : নাচ চালিয়ে যাইনি, এটা ভুল কথা। নাচ সব সময়ই কন্টিনিউ করেছি। হয়তো অভিনয়টা বেশি আলোচনায় এসেছে। এ ছাড়া যাঁরা আমাকে ভালো করে চেনেন, তাঁরা আমার নাচ সম্পর্কে জানেন। আমার নাচের ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক স্ট্রং। কচিকাঁচা, শিশু একাডেমি ও বাফায় নাচ শিখেছি। একসময় বাফায় আমাকে নাচের শিক্ষক হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। ভরতনাট্যম, কত্থক, মণিপুরিসহ অনেক নৃত্যের ওপর আমার কোর্স করা আছে। দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আমি নাচের প্রতিযোগিতায় দেশকে তুলে ধরেছি।
দেশে নাচ কি এখন অবহেলার শিকার
আনিকা কবির শখ : একসময় আমাদের এখানে প্রচুর নাচের আয়োজন থাকত। এখন তো টেলিভিশনে নাচের অনুষ্ঠান ঈদকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। কোনো বিশেষ সময়ে শুধু নাচের অনুষ্ঠান হয়। সব মিলিয়ে বলা যায়, আগে অল্প কিছু নাচের অনুষ্ঠান হতো, এখন আরও কম। তারপরও নানা উদ্যোগে নাচের অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমার কথাই যদি বলি, কদিন আগে জাতীয় নৃত্যের বিচারক ছিলাম। পরশু আরেকটি প্রোগ্রাম আছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দেশের কালচারের মধ্য দিয়ে নাচকে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। আমি বলব, লেগে থাকতে হবে।
প্রধান চরিত্রের বাইরে অভিনয় করা যাবে না, এটা কখনো মনে হয়েছিল?
আনিকা কবির শখ : চরিত্র পছন্দ হলে অবশ্যই করব। তবে রূপনগর-এ আমি প্রধান চরিত্র। ধারাবাহিকটির পরিচালক কায়সার আহমেদ। দেখুন, ক্যারিয়ারে সব সময়ই আমি লিড কাস্টিং করেছি। সাইড কাস্টিং করিনি। এবারই প্রথম নারীকেন্দ্রিক ধারাবাহিক গল্পে কাজ করলাম। আমাকে ঘিরেই গল্প। এখানে অনেক সিনিয়র শিল্পী রয়েছেন।
অভিনয় অঙ্গনে নারী হিসেবে কখনো কোনো বাধার মুখে পড়েছেন?
আনিকা কবির শখ : আমি শুরু থেকেই অনেক লাকি। অভিনয়ে আসার কোনো পরিকল্পনা আমার ছিল না। নাচ থেকেই কীভাবে যেন টুকটাক অভিনয়ে এসেছি। এখন এটাই আমার পেশা। আগে বাধা কখনোই মনে হয়নি; কিন্তু এখন কিছুটা মনে হয়। তিন–চার বছর আগে ইন্ডাস্ট্রি যেমন ছিল, সেখানে এখন কিছুটা কন্সপিরেসি (ষড়যন্ত্র) বা পলিটিকস হচ্ছে। পলিটিকস একজন শিল্পীর জন্য খুবই খারাপ। শিল্পী হিসেবে কোনো রকম পলিটিকস করা উচিত নয়। এই অভ্যন্তরীণ রাজনীতি শিল্পীর সঙ্গে যায় না। শিল্পচর্চাই শিল্পীর প্রধান কাজ হওয়া উচিত।
দেশ নিয়ে ভাবেন?
আনিকা কবির শখ : দেশ নিয়ে কিছু বলতে চাই না। সবকিছুতেই আপস অ্যান্ড ডাউন থাকে। সেটা মানুষের লাইফেও আছে, দেশেও আছে—সবকিছুতেই আছে। আমার মনে হয়, সবকিছুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। এটা মানুষের জীবনে এগিয়ে যেতে হেল্প করে। সব পরিস্থিতিই একসময় ঠিক হয়ে যায়।
আপনি তাহলে আশাবাদী...
আনিকা কবির শখ : এখন মানুষ এত বেশি জাজমেন্টাল যে কেউ কারও কোনো পরিস্থিতির বিষয়ে না জেনেই হুট করে একটি কথা বলে ফেলে। এটা আমাদের শিল্পীদের প্রতিনিয়তই ফেস করা লাগে। সেখানে অনেক বিষয় নিয়ে মন্তব্য করি না। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি পজিটিভ থাকার চেষ্টা করি। ডেফিনিটলি আমি আশাবাদী; কারণ, আমি খুবই পজিটিভ একজন মেয়ে। কীভাবে ভালো থাকা যায়, এগিয়ে যাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করি প্রতিনিয়ত। মানুষের কথায় আমি ভেঙে পড়ি না। কারণ, আমি নিজেকে ভালো চিনি। এটা আমাকে আশাবাদী করেছে।
বিদেশের কাজগুলো দেখে শিল্পী হিসেবে কি আফসোস হয়?
আনিকা কবির শখ : আমি তো নিয়মিত বিদেশের সিনেমা দেখার চেষ্টা করি। সেগুলো দেখলে মনে হয়, ইশ্, এমন কাজ কেন আমাদের দেশে হয় না! হলে হয়তো ভালো একটি চরিত্রে অভিনয় করতে পারতাম। আরও বেটার চেষ্টা করতাম। পদ্মাবত দেখে আমার খুবই ভালো লেগেছিল। দেবদাস আমার পছন্দের সিনেমা। অনেক সিনেমা দেখে এটিই মনে হয়—ইশ্, বাংলাদেশের এমন কোনো সিনেমায় যদি নাম লেখাতে পারতাম। ক্যারিয়ারে এখনো বহু চরিত্রে অভিনয় করা বাকি। পরিচালক, প্রযোজক না ডাকলে কীভাবে কাজ করব, বলেন।
অনেক অভিনেত্রী পরিচালক হয়ে পছন্দের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আপনার ইচ্ছা আছে?
আনিকা কবির শখ : আমি এখনো নিজেকে এত বড় মনে করি না। আমি খুবই ছোট একজন মানুষ। আমি অভিনয় করছি, শিখছি। এটাই আমি।
আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী
আনিকা কবির শখ : অভিনয়শিল্পী হিসেবে মানুষের ভালোবাসা ও নিজের সুস্থ থাকাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি আমার দর্শনের কথা বলেন, তাহলে বলব, আমি সিম্পল। আমার মধ্যে জটিল কিছু নেই। আমি সততার সঙ্গে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি।