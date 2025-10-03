চাকরি করার কথা চিন্তা করিনি

আলোচিত ওয়েব সিরিজ ‘কারাগার’, সিনেমা ‘তাণ্ডব’-এ অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছেন সাদ সালমি নাওভী। এবার চরকি অরিজিনাল ফিল্ম ‘লিটল মিস ক্যাওস’-এ অভিনয় করেছেন তিনি। গত সোমবার তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে প্রথম আলো।
রোমান্টিক, নাকি বৈচিত্র্যময়—কোন ধরনের চরিত্রকে আপনি প্রাধান্য দেন?
সাদ সালমি নাওভী: ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই বেশ কিছু বৈচিত্র্যময় চরিত্রে কাজের সুযোগ পেয়েছি, যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছি। কারাগার সিরিজে আমার চরিত্রটি দারুণ। তাণ্ডব সিনেমায় আমার চরিত্রটা হয়তো ছোট, তবে গুরুত্বপূর্ণ। চরিত্রটি ঢাকায় থাকে, নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে; মাঝখানে হঠাৎ জেলে যায়—এই যাত্রা বৈচিত্র্যময়। অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি ভিন্নধর্মী চরিত্রে কাজের সুযোগ পেয়েছি, নিজেকে সত্যিই সৌভাগ্যবান মনে হয়। তবে এখন রোমান্টিক ড্রামাই বেশি হয়। রোমান্টিক গল্প বেশি হয় বলে আমাদেরও এ ধরনের কাজে বেশি দেখা যায়।
সিনেমা, ওটিটি ও নাটকে কাজ করেছেন। আপনার লক্ষ্য কী?
সাদ সালমি নাওভী: ক্যারিয়ারের শুরুতেই সিনেমা, নাটক ও ওটিটিতে কাজের সুযোগ পেয়েছি। ফলে এসব মাধ্যম নিয়ে বেসিক ধারণাটা পেয়েছি। সিনেমা দেখে অভিনয়শিল্পী হওয়ার ইচ্ছা তৈরি হয়েছে। কোনো দিন হয়তো যদি ও রকম যোগ্য হতে পারি, তাহলে সিনেমাতেই বেশি ফোকাস করব।
কিন্তু এর আগপর্যন্ত ভালো ভালো কাজ করার চেষ্টা করব, সেটা যে মাধ্যমেই হোক। আমার কাছে গল্প ও চরিত্রটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেটা কোন মাধ্যমে যাবে, ওটা প্রযোজক কিংবা নির্মাতার ওপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগতভাবে গল্প আর আমার চরিত্রটা দর্শকদের কাছে কীভাবে দর্শকের কাছে তুলে ধরব, এ জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করি।
সিনেমায় অভিনয়ের স্বপ্নটা কি ছোটবেলা থেকেই এসেছে?
সাদ সালমি নাওভী: ছোটবেলায় অনেক সিনেমা দেখেছি। সিনেমার কোনো একটা ক্যারেক্টার (চরিত্র) ভালো লাগলে সে চরিত্র হওয়ার চেষ্টা করতাম। বিষয়টা তখন আমার কাছে একধরনের খেলা ছিল। ২০০৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শিশুশিল্পী হিসেবে কাজ করেছি। তবে পড়াশোনার ব্যস্ততার কারণে আর করা হয়নি। পরে ২০১৭ সালে বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজের সুযোগ পাই। এর পর থেকে নিয়মিত কাজ করছি। কাজের প্রতি ভালো লাগা শুরু হয়। তখন চিন্তা করি, আমি অভিনয়টাই চালিয়ে যাব। আমার ভেতরে ছোটবেলার সেই ইচ্ছাই সুপ্ত অবস্থায় ছিল, কিন্তু বুঝতে পারিনি।
অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিয়েছেন?
সাদ সালমি নাওভী: আমি মার্কেটিংয়ে স্নাতক করেছি। মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় ছেলে হওয়ার কারণে পরিবারের চাওয়া থাকে, ছেলে চাকরিবাকরি করবে। অনেকের অনেক ধরনের ছোটবেলার ইচ্ছা থাকে, কেউ ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, কিন্তু আমি চাকরি করার কথা চিন্তা করিনি। করোনার মধ্যে নিজের সঙ্গে কথা বলার, নিজেকে নিয়ে চিন্তা করার অনেক সময় পেয়েছিলাম। তখন আমি দেখলাম, অভিনয়েই থাকব। আমি অভিনয়কেই পেশা হিসেবে নিয়েছি। কারণ, আমি অন্য কিছু চিন্তা করছি না। কীভাবে অভিনয়ের উন্নতি করা যায়, কীভাবে আরও ভালো গল্প বা ভালো ক্যারেক্টার পেতে পারি, এটা নিয়েই চিন্তা করছি।
মুক্তির অপেক্ষায় আপনার কী কী কাজ রয়েছে?
সাদ সালমি নাওভী: চার-পাঁচটা কাজ করেছি। সামনের মাসের মধ্যে কাজগুলো আসবে।