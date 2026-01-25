প্রেম ছাড়াও নানা ধরনের সম্পর্ক হতে পারে

প্রিন্সেস, চারুলতা, পায়েলসহ পাঁচটি সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন আশনা হাবীব ভাবনা। এর মধ্যে ঈদেই আসতে পারে দুটি। ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গে গত বুধবার দুপুরে প্রথম আলোর মুখোমুখি হলেন এই অভিনেত্রী। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মনজুরুল আলম।
কোথায় আপনি?
ভাবনা: পারলারে এসেছি।
কোনো শুটিং?
ভাবনা: পারলারে কি শুধু শুটিং থাকলেই আসতে হয়? আজ শুটিং নেই। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এসেছি। নিজেকে সময় দিচ্ছি। কয়েক দিন কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ততা গেছে।
শেষ কী শুটিং করলেন?
ভাবনা: আমি, ইরফান সাজ্জাদ আর দীঘি একটি ওয়েব সিনেমায় অভিনয় করেছি; পরিচালনা করেছেন সুমন ধর। সিনেমার প্রথম কিস্তির কাজ শেষ। এখন দ্বিতীয় লটের শুটিং শুরুর অপেক্ষায় আছি। এটি ঈদে আসবে।
নায়িকা কি দুজন?
ভাবনা: বলা যাবে না। শুধু বলব, দারুণ একটা কাজ হচ্ছে।
দীঘির সঙ্গে নাকি দারুণ বন্ধুত্ব?
ভাবনা: দীঘি অনেক মিষ্টি মেয়ে (হা হা)। সে বয়সে আমার অনেক ছোট, কিন্তু ওর সঙ্গে আমার ভালো মিল আছে। বয়সে ছোট হলেও সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ। আমরা অনেক আড্ডা দিই, মজা করি।
আপনার সব সিনেমাই কি নারীপ্রধান?
ভাবনা: দেশে এমনিতেই নারীদের নিয়ে গল্প কম হয়। এ ধরনের গল্পের চরিত্রে কাজ করা আমার জন্য অনেক বড় সুযোগ। চরিত্রের মাধ্যমে নারীদের হয়ে কথা বলতে চাই। মজার ব্যাপার হলো, আমি সব সিনেমাতেই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছি।
পার্শ্বচরিত্র হলে কি অভিনয় করতেন না?
ভাবনা:সিনেমায় কখনোই পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করব না। সিনেমায় কাজ করলে নায়িকা হয়েই করব। আমি মেরিল স্ট্রিপের মতো অভিনয় করে যেতে চাই। সারা জীবনই নায়িকা হয়ে থাকতে চাই। সিনেমার প্রধান চরিত্র হলে কাজ করব, না হলে করব না।
এই সিদ্ধান্ত কেন?
ভাবনা: যাঁরা পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেন, তাঁদের সম্মান জানাই। আমি কোনো চরিত্রকেই ছোট করতে চাই না—সবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি একবার পার্শ্বচরিত্রে নাম লেখাই, তখন প্রযোজক-পরিচালকেরা সেই চরিত্রের জন্যই ডাকবেন। আমাদের এখানে যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রফেশনালিজমের অভাব আছে। আমার নিজেরও অনেক চিত্রনাট্য পড়ে মনে হয়, পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করা উচিত। কিন্তু নায়িকা হিসেবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে করি না।
ফেসবুকে সম্পর্ক নিয়ে স্ট্যাটাস দিয়েছেন দেখলাম...
ভাবনা: জীবন তো সব সময় এক রকম চলে না। সম্পর্কগুলো বদলে যায়। নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করলে ভালো হয়।
আপনার ফেসবুক স্ট্যাটাস দেখে মনে হচ্ছে, আপনি সম্পর্কে ছিলেন—সেই সম্পর্ক থেকে বের হয়ে এসেছেন...
ভাবনা: দেখুন, আমার তো কারও সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কই নেই। আমি কোনো সম্পর্কে নেই। যেদিন বিয়ে হবে, সেদিনই সবাই আমার সম্পর্কের কথা জানবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, সম্পর্ক বলতে আমি আসলে কী বোঝাচ্ছি। প্রেম ছাড়াও তো নানা ধরনের সম্পর্ক হতে পারে। সেগুলো থেকেও বের হয়ে আসা যায়। সেটা নিয়েও তো আমার স্ট্যাটাস হতে পারে।
আপনার কাছে সম্পর্কের অর্থ কী?
ভাবনা: যেকোনো নর–নারীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হতে পারে। সেই সম্পর্কে ভালো বন্ধুত্বের মধ্যেও প্রতারণা থাকতে পারে, বোঝাবুঝির সমস্যা থাকতে পারে, মান-অভিমান থাকতে পারে। কিন্তু আমরা ধরে নিই, শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কেই অভিমান তৈরি হয়। আসলে সব সম্পর্কেই বিচ্ছেদ থাকতে পারে।
শুটিং ছাড়া সময় কীভাবে কাটান?
ভাবনা: নিজেকে সময় দিই। এই যে দেখুন, পারলারে চলে এসেছি (হাসি)। বেশির ভাগ সময় বই পড়ি, সিনেমা দেখি, পরিবারকে সময় দিই। নতুন কাজগুলোর জন্য প্রস্তুতি নিই। পায়েল সিনেমার ডাবিং শেষ করেছি। এখন নতুন একটি ওয়েব প্রকল্পে কাজ করব। সেটা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে।
কাজ নিয়ে পরিকল্পনা কী?
ভাবনা: সুমন ধরের সিনেমার শুটিং শেষ করব। এরপর ডাবিংয়ের কিছু কাজ রয়েছে, সেগুলো শেষ করব। আর ঈদে শাহরিয়ার নাজিম জয়ের পরিচালনায় আইস্ক্রিনের জন্য একটি ওয়েব প্রজেক্টে কাজ করব। এটি নিয়ে এখনো কিছু বলা যাবে না। এদিকে কিছু সিনেমা ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছে—সেগুলো নিয়ে পরিচালকের সঙ্গে কথা হচ্ছে। মনে হয়, শিগগিরই সুখবর দিতে পারব।