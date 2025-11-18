কনের সাজে জয়া, অপু, পরীমনিরা দেখতে কেমন

শীতে বিয়ের ধুম পড়ে। শীত মৌসুমের শুরুতে দেখে নেওয়া যাক সিনেমা ও নাটকের অভিনয়শিল্পীদের বিয়ের সাজের স্থিরচিত্র। এসবের কোনোটি তাঁদের বিয়ের আসরের; কোনোটি আবার বিয়ের সাজের ফটোশুটের জন্য তোলা—
একসময়ের জনপ্রিয় নায়িকা রোজিনা এখন আর অভিনয়ে নিয়মিত নন। সর্বশেষ তাঁকে একটি চলচ্চিত্রে অভিনয়ে দেখা গেছে, ‘ফিরে দেখা’ নামের সেই ছবির পরিচালকও তিনি। এই ছবিতে তাঁর সহশিল্পী ছিলেন ইলিয়াস কাঞ্চন। ঢাকার একটি ফ্যাশন শোতে রোজিনাকে এভাবেই বউয়ের সাজে দেখা গেছে।
মা রেহানা মাসউদের বিয়ে ও বউভাতের শাড়ি পরে ক্যামেরার সামনে এভাবেই পোজ দেন জয়া আহসান। সম্প্রতি নিজের ফেসবুক পেজে কনে সাজের এই স্থিরচিত্রগুলো পোস্ট করেন তিনি। দুই বাংলার নন্দিত অভিনয়শিল্পী জয়া বিয়ের সাজের ফটোশুটের এসব স্থিরচিত্র প্রকাশ করে ভক্তদের চমকে দেন। মা রেহানা মাসউদের বিয়ে ও বউভাতের শাড়ি পরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান তিনি। জয়া তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, ‘এই ছবিগুলোতে যে দুটো শাড়ি দেখা যাচ্ছে, এগুলো আমার মায়ের বিয়ের শাড়ি—একটা বিয়ের, একটা বউভাতের। বাবা কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতা থেকেই। সোনার সুতোয় কাজ করা এক চিরন্তন রূপকথা, এখনো ঠিক যেন নতুন নতুন বিবাহের গন্ধে ভরপুর।’
এখন অভিনয়ে নিয়মিত না হলেও বিভিন্ন পণ্যপ্রতিষ্ঠানের ফটোশুটে অংশ নেন অপু বিশ্বাস। কয়েক বছর ধরে বিয়ের মৌসুমি কনের সাজে অপুর একাধিক স্থিরচিত্র ফেসবুকে দেখা যায়। তেমনি এক ফটোশুটে কনের সাজের একাধিক স্থিরচিত্র ফেসবুকে পোস্ট করে অপু বিশ্বাস ক্যাপশনে লেখেন, ‘এটা আমার নতুন লুক। আমাকে এতটা ধৈর্য দেওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে অশেষ ধন্যবাদ।’তিন বছর আগে ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেন মডেল ও অভিনয়শিল্পী বিদ্যা সিনহা মিম। বউয়ের সাজে মিম সেদিন পরেছিলেন ভারতীয় বাঙালি ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের নকশা করা পোশাক। টকটকে লাল এই লেহেঙ্গাজুড়ে পাথর, জরির এমব্রয়ডারি আর মুক্তার ভারী কাজ। মিমের গলায় আর কানে ছিল পাথরের মানানসই গয়না। নাকে ছিল নথ।চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে করেন মেহজাবীন চৌধুরী। বর পরিচালক ও প্রযোজক আদনান আল রাজীব। বিয়ের স্থিরচিত্র প্রকাশ করে মেহজাবীন ফেসবুকে লিখেছিলেন, ‘২০২৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আমাদের বন্ধন চিরস্থায়ী হয়েছে, শপথ করেছি হাতে হাত রেখে চলব।’চিত্রনায়ক শরিফুল রাজের সঙ্গে বিয়ের পর এক অনুষ্ঠানে এভাবেই কনের সাজে হাজির হন আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমনি। এ সময় পরীমনির কপালে ছিল ছোট্ট সাদা পাথরের টিপ। গলায় ও কানে সবুজ আর সাদা পাথরের গয়না। নাকে ছিল বড় নথ। বাদ যায়নি মাথার টিকলি। কপাল ও ভ্রুর ওপরে গ্রামের বউয়ের সাজের মতো ছোট্ট করে চন্দনের ফোঁটাও দেওয়া হয়।চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি এখন আছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। তিনি জানান, দেশে ফিরে নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করবেন। ঢালিউডের জনপ্রিয় এই তারকাকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ‘রাজকুমার’ সিনেমায় শাকিব খানের মায়ের চরিত্রে। বিয়ের আসরে কনের সাজে এভাবেই ক্যামেরায় ধরা দেন মাহি।ঢালিউড তারকা শবনম বুবলী সম্প্রতি নতুন ছবি ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’ নিয়ে খবরে এসেছেন। খুব শিগগির এই ছবির শুটিং শুরু হবে। কয়েক দিনের মধ্যে রাশেদা আক্তার লাজুক পরিচালিত ‘শাপলা শালুক’ ছবির বাকি অংশের শুটিং শুরু করবেন। এই সিনেমায় বুবলী অভিনয় করছেন সজলের বিপরীতে। বুবলীকেও নানা সময়ে কনের সাজে দেখা গেছে। প্রথম আলোর আয়োজনে কনের সাজে শবনম বুবলী। কনের সাজে নানান পরীক্ষা–নিরীক্ষা চলে এখন। কোনো নির্দিষ্ট ধারায় নয়, বরং সব ধরনের ধারাই পাচ্ছে জনপ্রিয়তা। সম্প্রতি প্রথম আলোর বিশেষ আয়োজন ‘বর্ণিল বিয়ের’ প্রচ্ছদে পাঁচটি ভিন্ন সাজে কনে হিসেবে দেখা গেছে অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়াকে। সেখান থেকে লাল শাড়িতে একালের কনের সাজে নুসরাত ফারিয়াকে এমনই দেখা গেছে।হালকা চেইন ও ছোট দুলে বিয়ের পর দাওয়াতে নতুন বউয়ের সাজে বিন্দু। গত বছর বিয়ে করেন অভিনেত্রী মৌসুমী হামিদ, বর আবু সাইয়িদ রানা। বিয়ের আগের দিন ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় মৌসুমীর বাসার ছাদে গায়েহলুদের অনুষ্ঠান হয়। লাল টুকটুকে কনের সাজে মৌসুমী হামিদের ঝলমলে গয়না নজর কাড়ে।বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কনের সাজে সারিকা সাবরিন একসময়ের শিশুশিল্পী দীঘি এখন নায়িকা। বিভিন্ন পণ্যপ্রতিষ্ঠানের ফটোশুট নিয়েও ব্যস্ত থাকেন। তাঁকেও প্রায়ই কনের সাজে দেখা যায়। তেমনই একটি স্থিরচিত্র প্রকাশ করে দীঘি বলেন, ‘বউ সাজতে বেশ লাগে। যতবার বউ সাজছি, একেকটি নতুন লুক তৈরি হয়েছে। নিজেকে বউয়ের ভিন্ন ভিন্ন সাজে দেখতে কার না ভালো লাগে!’নাটকে এ সময়ের জনপ্রিয় তারকা তানজিম সাইয়েরা তটিনী। সনাতনি স্টাইলের বউয়ের সাজে এভাবেই দেখা গেছে তটিনীকে।আট বছরের প্রেমিককে দুই বছর আগে বিয়ে করেন তাসনিয়া ফারিণ। তিনি বিদেশে চাকরি করেন। তাড়াহুড়ায় বিয়েটা সেরেই ফিরে যান কর্মস্থলে। যখন কলেজে পড়তেন, তখন থেকে তাঁদের প্রেম। নিজের বিয়েতে জামদানি পরেছিলেন ফারিণ। হাতে ছিল লাল রেশমি চুড়ি আর বালা, কানে ও গলায় সোনার গয়না, মাথায় টিকলি, কপালে ছোট্ট লাল টিপ।এই ছবি পোস্ট করে শবনম ফারিয়া লিখেছেন, ‘বোধ হয় বউয়ের সাজে সাজার জন্য আমার জন্ম হয়েছে।’