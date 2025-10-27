ক্রিকেটারদের সঙ্গে প্রেম, ‘গোপন বিয়ে’, কে এই অভিনেত্রী

দেওয়ালি উৎসব উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছে নতুন হিন্দি সিনেমা ‘এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়াত’। ছবির অভিনেত্রী সোনম বাজওয়াকে নিয়ে এখন চলছে বিস্তর চর্চা। না, তাঁর সিনেমা নিয়ে নয়, বরং আলোচনায় অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবন। কেন তাঁকে নিয়ে এত আলোচনা?
শুরুর গল্প
১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুরে জন্ম সোনমের। মা–বাবা ও যমজ ভাইয়ের সঙ্গে সেখানেই থাকতেন তিনি। তাঁর মা–বাবা দুজনেই শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শৈশব থেকেই মডেলিংয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল সোনমের। সর্বভারতীয় সেরা সুন্দরীর প্রতিযোগিতা জিততে চেয়েছিলেন তিনি। স্কুল-কলেজের পড়াশোনা শেষ করে বিমানসেবিকা হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছিলেন সোনম।
২০১২ সালে সর্বভারতীয় সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন সোনম। বিজয়ী হতে না পারলেও সেই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন তিনি। সেখান থেকে সোনমের জীবনের মোড় অন্য দিকে ঘুরে যায়।
২০১৩ সালে পঞ্জাবি ভাষার একটি ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান সোনম। পাঞ্জাবি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে যান তিনি। তারপর একে একে তামিল ও তেলেগু ভাষার ছবিতে অভিনয় করেন সোনম। পাঞ্জাবি ভাষায় একাধিক মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় করতে দেখা গেছে তাঁকে।
বলিউডকে না
বলিউডের বেশ কয়েকটি সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পাঞ্জাবি অভিনেত্রী সোনম বাজওয়া। কারণ, সিনেমাগুলোর অধিকাংশেই ছিল চুমুর দৃশ্য। সেই সময় তিনি ভয় পেতেন—পাঞ্জাবি দর্শক তাঁর এমন দৃশ্য মেনে নেবে কি না, পরিবার কীভাবে দেখবে, আর তাঁর জনপ্রিয়তা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সোনম বাজওয়া অকপটে জানিয়েছেন, বলিউডে কাজের সুযোগ অনেকবার এসেছিল তাঁর হাতে, কিন্তু প্রতিবারই চুমুর দৃশ্যের কারণে পিছিয়ে গেছেন।
সোনমের কথায়, ‘আমি কিছু হিন্দি সিনেমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলাম; কারণ, তখন ভাবতাম—পাঞ্জাব এই বিষয়টা মেনে নেবে কি না। আমাদের এখানে এমন মানসিকতা, পরিবার-পরিজন সবাই একসঙ্গে সিনেমা দেখে। তখন খুব ভয় লাগত—যদি আমি কোনো চুমুর দৃশ্য করি, মানুষ কীভাবে নেবে? যারা আমাকে এত ভালোবাসে, তারা কী ভাববে? আমার পরিবার কি বুঝবে যে এটা সিনেমার অংশ মাত্র? এমন অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরত মাথায়।’
পরিবারের সঙ্গে আলোচনায় বদলে যায় মনোভাব
অভিনেত্রী জানান, কয়েক বছর আগে অবশেষে তিনি নিজের ভয় নিয়ে মা–বাবার সঙ্গে কথা বলেন। এরপরই বদলে যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। ‘আমি মা-বাবাকে বললাম, আমি ভয় পাচ্ছি এমন দৃশ্য করতে। তখন ওরা বলল, “যদি এটা সিনেমার জন্য হয়, তাতে কোনো সমস্যা নেই।” আমি তো অবাক! ভাবলাম, আগে কেন কথা বলিনি ওদের সঙ্গে! আমরা নিজেদের মাথায় অনেক কিছু ধরে নিই, কিন্তু বাস্তবে তেমনটা হয় না’, বলেন সোনম।
বলিপাড়ায় কাজের সুযোগ পেতেই নাকি প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল সোনমকে। আশাভঙ্গও হয়েছিল তাঁর। এক সাক্ষাৎকারে সোনম জানিয়েছিলেন যে তিনি বলিউডের একটি বড় প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। সেই সংস্থার তরফে তিনটি হিন্দি ছবির চুক্তি হয়েছিল সোনমের সঙ্গে। পরে নাকি পরিচালকই বেঁকে বসেছিলেন। সোনম আরও যোগ করেন, ‘আমি এত লজ্জা পাচ্ছিলাম মা–বাবার সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলতে। কিন্তু ওরা একদম সহজভাবে বলল, “যদি সিনেমার প্রয়োজনে হয়, সমস্যা নেই।”’
ব্যক্তিগত জীবন
শোনা যায়, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রক্ষিত অগ্নিহোত্রী নামের এক পাইলটকে গোপনে বিয়ে করেন সোনম। দিল্লির বাসিন্দা রক্ষিতের সঙ্গে নাকি তিন বছরের সম্পর্ক ছিল। পরে নাকি তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদও হয়ে যায়। তবে এই বিষয়ে কোনো মন্তব্যই করেননি সোনম। এই প্রথম নয়। এর আগেও সোনমের ব্যক্তিগত জীবন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। ক্রিকেটার কেএল রাহুলের সঙ্গেও নাকি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন সোনম। সোনমের নাম জড়িয়ে পড়েছিল ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গেও।
ইন্ডিয়াডটকম, মিড ডে অবলম্বনে