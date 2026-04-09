দেখে নিতে পারেন অন্য এক জয়াকে

বিনোদন ডেস্ক
নিয়মিত ফেসবুকে ছবি পোস্ট করেন জয়া আহসান। এবার ব্যতিক্রমী সাজে ও পোশাকে নতুন কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। এসব ছবিতে ধরা পড়েছে তাঁর হাস্যোজ্জ্বলসহ নানা মুহূর্ত। ছবিগুলো সামাজিক মাধ্যমে সাড়া ফেলে। একনজরে দেখে নিতে পারেন অন্য এক জয়াকে...
গোলাপি পোশাকে নতুন ছবি পোস্ট করে জয়া আহসান লিখেছেন, ‘স্টাইল হলো আপনি কী পরেন; আর সৌন্দর্য হলো আপনি আসলে কে।’
ছবি: ফেসবুক থেকে
জয়া লাক্স সুপারস্টার প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন। সেই আসরে এমন সাজে হাজির হয়ে নজর কাড়েন। এই ছবিটি নিচে ভক্তের মন্তব্য, আপনি সৌন্দর্যের প্রতীক।’
বর্তমানে দেশেই রয়েছেন এই অভিনেত্রী। দেখেছেন ঈদের সিনেমা ‘দম’। সিনেমাটি নিয়ে তাঁর মন্তব্য ছিল, ‘বাংলাদেশে এখন যে এক্সপেরিমেন্টাল সিনেমা হচ্ছে, সেগুলোকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে সিনেমাটি।’
এদিকে ওপার বাংলায় নতুন বছরেই সাড়া ফেলেছে জয়ার সিনেমা। ৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পেয়েছে জয়া আহসান অভিনীত সৌকর্য ঘোষাল পরিচালিত সিনেমা ‘ওসিডি’। সিনেমাটি নিয়ে প্রশংসা পেয়েছেন।
গত বছর ঈদে একসঙ্গে জয়ার ‘উৎসব’ ও ‘তান্ডব’ নামে দুটি সিনেমা মুক্তি পায়। কিন্তু এবার কোনো সিনেমায় দেখা যায়নি। ঈদের সময়টা তিনি সিনেমা ও বাসায় নিজেকে সময় দিয়ে কাটিয়েছেন।
এদিকে একটি সূত্রে জানা যায়, জয়া আহসান এ মাসের শুরুতে নতুন সিনেমার শুটিং করতে যাচ্ছেন। এটা নিয়ে এখনই মুখ খুলতে চান না কেউ।
