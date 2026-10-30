মারা গেছেন ‘এক্স-মেন’ ও ‘স্টার ট্রেক’ তারকা প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট

হলিউডের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র সিরিজ ‘এক্স-মেন’-এর প্রফেসর চার্লস জেভিয়ার কিংবা বিজ্ঞান কল্পকাহিনিনির্ভর ‘স্টার ট্রেক’-এর ক্যাপ্টেন জ্যাঁ-লুক পিকার্ড-দুই চরিত্রেই অভিনয় করে বিশ্বজুড়ে দর্শকের ভালোবাসা পেয়েছিলেন প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট। ছয় দশকের বেশি সময় ধরে মঞ্চ, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে অভিনয় করা ব্রিটিশ এই অভিনেতা মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।
গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে নিজ বাড়িতে মারা যান প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়।
পরিবারের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়, প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট আলঝেইমার রোগ ও লিউই বডি ডিমেনশিয়ায় ভুগছিলেন। শেষ সময়ে পাশে ছিলেন স্ত্রী সানি ওজেল। পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ভালোবাসা, সংগীত, প্রার্থনা, হাসি-কান্নার মধ্যেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন এই অভিনেতা।
১৯৪০ সালের ১৩ জুলাই ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারের মিরফিল্ডে জন্ম প্যাট্রিক স্টুয়ার্টের। সাধারণ এক পরিবারে বেড়ে ওঠা এই অভিনেতার অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় শৈশবেই। বিশেষ করে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটক তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তী সময়ে অভিনয়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে যুক্ত হন ব্রিটেনের খ্যাতনামা রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানিতে। মঞ্চে দীর্ঘদিন অভিনয় করে প্রতিষ্ঠা পান দক্ষ অভিনেতা হিসেবে।
তবে আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছে স্টুয়ার্টের ব্যাপক পরিচিতি আসে তুলনামূলক বেশি বয়সে। ১৯৮৭ সালে শুরু হওয়া ‘স্টার ট্রেক: দ্য নেক্সট জেনারেশন’ ধারাবাহিকে ক্যাপ্টেন জ্যাঁ-লুক পিকার্ড চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪৭ বছর। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত প্রচারিত সাত মৌসুমের ধারাবাহিকটি তাঁকে বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা এনে দেয়। পরে ‘স্টার ট্রেক’-এর একাধিক চলচ্চিত্রেও একই চরিত্রে অভিনয় করেন। ২০২০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রচারিত ‘স্টার ট্রেক: পিকার্ড’ সিরিজেও ফিরে আসেন পরিচিত চরিত্রে।
নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট সমানভাবে পরিচিত ‘এক্স-মেন’ সিরিজের প্রফেসর চার্লস জেভিয়ার হিসেবে। ২০০০ সালে মুক্তি পাওয়া প্রথম ‘এক্স-মেন’ ছবিতে এই চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। অতিমানবীয় ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠা কাহিনিতে তাঁর চরিত্রটি ছিল অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র। পরে সিরিজের আরও কয়েকটি ছবিতে তাঁকে দেখা গেছে। ২০১৭ সালের ‘লোগান’ ছবিতেও অভিনয় করেছিলেন তিনি। মুক্তির অপেক্ষায় থাকা মার্ভেলের ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’ ছবিতেও তাঁর অভিনয়ের কথা জানা গেছে।
শুধু জনপ্রিয় চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন সিরিজ নয়, শেক্সপিয়ারের নাটকে অভিনয়ের জন্যও বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট। ব্রিটিশ মঞ্চ থেকে ব্রডওয়ে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁর অভিনয়জীবন। মঞ্চ ও পর্দায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০ সালে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁকে ‘নাইট’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এর পর থেকেই নামের আগে যুক্ত হয় ‘স্যার’।
প্যাট্রিক স্টুয়ার্টের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও হলিউডের তারকারা। ‘স্টার ট্রেক’ তারকা উইলিয়াম শ্যাটনার স্মরণ করেছেন তাঁর প্রজ্ঞা, সৌজন্য ও মানবিকতার কথা। ‘এক্স-মেন’ সহশিল্পী হিউ জ্যাকম্যান তাঁকে মঞ্চ ও পর্দার অন্যতম সেরা অভিনয়শিল্পী হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মার্ভেল স্টুডিওসও তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে।
অভিনয়ের বাইরেও মানবাধিকার, পারিবারিক সহিংসতার শিকার মানুষ, শরণার্থী ও প্রাণিকল্যাণের পক্ষে কাজ করেছেন প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী সানি ওজেল এবং আগের সংসারের দুই সন্তান ড্যানিয়েল ও সোফিকে।
মঞ্চে শেক্সপিয়ারের চরিত্র থেকে মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন কিংবা অতিমানবদের শিক্ষক-বৈচিত্র্যময় সব চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট।
বিবিসি ও রয়টার্স অবলম্বনে