ব্যাপক বিতর্কের পর আবার শুরু হচ্ছে জিমি কিমেলের শো

গত সপ্তাহে হঠাৎ করে সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যাওয়া জিমি কিমেলের লেট নাইট টক শো আগামী মঙ্গলবার থেকে আবার প্রচার শুরু করবে—গতকাল সোমবার রাতে এমন ঘোষণা দিয়েছে ডিজনি।
ডিজনির মালিকানাধীন মার্কিন টিভি নেটওয়ার্ক এবিসি হঠাৎ শোটির সম্প্রচার স্থগিত করে। কারণ হিসেবে বলা হয়, ট্রাম্প–ঘনিষ্ঠ চার্লি কার্ককে হত্যার পর কিমেলের করা কিছু মন্তব্য নিয়ে রক্ষণশীলদের তীব্র অভিযোগ ও সরকারের চাপ। এবিসির এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ‘দেশজুড়ে উত্তেজনাকর সময়ে মন্তব্যগুলো সংবেদনশীল ছিল না, তাই পরিস্থিতি আরও না জটিল না করে শো সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছিল।’
কিমেলের কড়া ভাষ্য, ট্রাম্পের উল্লাস
ঘটনার সূত্রপাত কিমেলের শোর মনোলগ থেকে। চলতি সপ্তাহের শুরুতে জিমি কিমেল তাঁর শোতে বলেন, ‘মাগা (এমএজিএ) গ্যাং চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ডকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে।’ গত মঙ্গলবার ২২ বছর বয়সী এক সন্দেহভাজনকে আদালতে হাজির করা হয়। কার্ককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।
জিমি কিমেল গত সোমবার তাঁর শোতে বলেন, অভিযুক্ত ওই সন্দেহভাজন মাগা গ্যাংয়ের কেউ নন বলে প্রমাণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে তারা। এটি থেকে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে তারা সবকিছু করছে।
লেট নাইট শোর উপস্থাপক জিমি কিমেল শুধু ওই মন্তব্যেই থেমে থাকেননি, তিনি চার্লি কার্কের স্মরণে পতাকা অর্ধনমিত রাখার সিদ্ধান্তের সমালোচনাও করেন। একই সঙ্গে এ ঘটনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়াকেও ব্যঙ্গ করেন।
এরপর কিমেল দেখান, কীভাবে কার্কের হত্যার প্রশ্ন এড়িয়ে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে নতুন বলরুম তৈরির গর্বে মেতে ওঠেন। কিমেলের কটাক্ষ, ‘একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তাঁর বন্ধুর হত্যাকাণ্ডে এভাবে শোক প্রকাশ করেন না। একটি চার বছরের শিশু তার সোনালি মাছ মারা গেলে এভাবে শোক করে।’ ট্রাম্পকে নিয়ে এর আগেও বহুবার ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করেছেন কিমেল।
এ নিয়ে উত্তেজনা ছড়ালে ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন (এফসিসি) চেয়ারম্যান ব্রেন্ডান কার হুমকি দেন, কিমেলের শো চালানো এবিসি-অধিভুক্ত চ্যানেলের লাইসেন্স বাতিল করা হতে পারে। এরপরই যুক্তরাষ্ট্রের বড় মিডিয়া গ্রুপ নেক্সস্টার ও সিনক্লেয়ার নিজেদের স্টেশন থেকে শোটি সরিয়ে নেয়।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রকাশ্যে কিমেলের শো বন্ধ হওয়াকে ‘আমেরিকার জন্য দারুণ খবর’ বলে আখ্যা দেন। সমালোচকেরা বলেন, কিমেলকে সরানো আসলে সরকারের সেন্সরশিপের নমুনা, যা মার্কিন সংবিধান প্রদত্ত মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী।
বিতর্কে ভাঙন রক্ষণশীলদের মধ্যেও
ঘটনায় কেবল উদারপন্থী মহল নয়, ডানপন্থী শিবিরের মধ্যেও অস্বস্তি তৈরি হয়। ট্রাম্প–ঘনিষ্ঠ টেক্সাসের রক্ষণশীল সিনেটর টেড ক্রুজ ও উপস্থাপক টাকার কার্লসনও শোর স্থগিতাদেশে অস্বস্তি প্রকাশ করেন।
হলিউডের প্রতিবাদ, ডিজনির ঘোষণা
ডিজনি শো ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দেওয়ার আগেই হলিউডের বহু তারকা এক খোলাচিঠিতে এবিসির সিদ্ধান্তকে ‘মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য অন্ধকার মুহূর্ত’ বলে আখ্যা দেন। আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (এসিএলইউ) প্রকাশিত ওই চিঠিতে স্বাক্ষর করেন টম হ্যাঙ্কস, মেরিল স্ট্রিপ, রবার্ট ডি নিরো, জেনিফার অ্যানিস্টন, পেদ্রো প্যাসকালসহ বহু তারকা।
পরে ডিজনি নতুন ঘোষণা দিলে এসিএলইউ এটিকে ‘সঠিক সিদ্ধান্ত’ বলে স্বাগত জানায়। তবে সিনক্লেয়ার জানিয়েছে, তারা এখনই শো প্রচার করবে না; পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।
কিমেলের ভবিষ্যৎ
এখনো পরিষ্কার নয়, মঙ্গলবার কিমেল তাঁর মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করবেন কি না। অতীতে ডেভিড লেটারম্যান, বিল মাহের বা সামান্থা বির মতো উপস্থাপকদের তা করতে হয়েছিল।
কিমেলের এবিসির সঙ্গে বর্তমান চুক্তি শেষ হবে ২০২৬ সালে। ঘনিষ্ঠ সূত্র বলছে, তিনি এর পর হয়তো শো থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন। তবে সেটা আগামী বছরেই হবে, নাকি আরও কয়েক বছরের পর—তা এখনই নিশ্চিত নয়।
তথ্যসূত্র: ভ্যারাইটি, এএফপি