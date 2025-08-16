আইকিউ স্কোর ১৪০! জন্মদিনে রইলো ম্যাডোনার আরও অজানা তথ্য
অভিনেত্রী ও গায়িকা হিসেবে তিনি তুমুল আলোচিত। দুই জায়গাতেই সফল নাম। আলোচিত এই তারকার নাম ম্যাডোনা। ১৯৫৮ সালের আজকের দিনে তাঁর জন্ম, ১৬ আগস্ট। বিশেষ এই দিনে জনপ্রিয় তারকা সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন জানা–অজানা কথাগুলো।
শৈশবে বেড়ে উঠেছেন মিশিগানের পাহাড়ি এলাকায়। সেখানে থেকে প্রায়ই ম্যাডোনা পালাতে চাইতেন। এলাকাটি তাঁর পছন্দ ছিল না।
পরে ম্যাডোনা নিউইয়র্ক চলে আসেন। নাচের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তিনি নাচ নিয়ে পড়তে গিয়ে ড্রপআউট হন। পরে তিনি গানে ও অভিনয়ে আসেন।
১৯৮২ সালে ‘এভরিবডি’ নামে সিঙ্গেল অ্যালবাম প্রকাশ করেন। এটি দর্শকপ্রিয়তা পেলেও তৃতীয় অ্যালবাম ‘হলিডে’ বিশ্বব্যাপী আলোচনায় জায়গা করে নেয়। তিনি রেকর্ডসহ আলোচনায় জায়গা করে নেন। ছবি: এএফপি
১৯৮৫ সালের ১৩ জুলাই ফিলাডেলফিয়ার জেএফকে স্টেডিয়ামে কনসার্টে ম্যাডোনামাত্র ২৭ বছর বয়সেই ম্যাডোনা অভিনেতা শন পেনকে বিয়ে করেন। একটি গানের ভিডিওর শুটিংয়ে তাঁদের পরিচয়। চার বছর এই বিয়ে টিকেছিল। বিচ্ছেদ হলেও তাঁরা এখনো বন্ধু। পরবর্তী সময় ফিটনেস প্রশিক্ষক কার্লোস লিওনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে ম্যাডোনা গর্ভবতী হন। জন্ম দেন প্রথম সন্তানের। এ ঘটনাকে তিনি ‘সুখের দুর্ঘটনা’ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।ম্যাডোনা শুধু অসাধারণ পারফরমার ও রেকর্ডিং শিল্পীই নন, ভোকালজোন ডটকমের একটি সূত্রমতে, একবার এই গায়িকার আইকিউ স্কোর জানা গিয়েছিল ১৪০। যেখানে একজন সাধারণ মানুষের আইকিউ বা বুদ্ধিমত্তার স্কোর থাকে ৯০-১১০।কুইন অব পপ ম্যাডোনা ৮৫০ মিলিয়ন ডলারের মালিক। ধনী তারকাদের একজন তিনি।অভিনেত্রী ও গায়িকা হিসেবে ম্যাডোনা গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার পেয়েছেন। বার্লিনে অভিনেত্রী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন। ক্যারিয়ারে সফলতার জন্য তিনি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নামও লিখিয়েছিলেন তিনি।