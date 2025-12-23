১ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডেই ঝড় তুলল নোলানের ‘ওডিসি’

ক্রিস্টোফার নোলানের নতুন সিনেমার ট্রেলার আসবে আর তা নিয়ে হইচই হবে, তা কী হয়! আর সেই সিনেমা যদি হয় ‘দ্য ওডিসি’ তাহলে তো কথাই নেই। গতকাল রাতে এসছে অস্কারজয়ী এই ব্রিটিশ নির্মাতার নতুন সিনেমার ট্রেলার। মুক্তির পর থেকেই ১ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডের ট্রেলারটি নিয়ে বিশ্বজুড়ে চলছে মাতামাতি। জাহাজডুবি, দানবের সঙ্গে লড়াই আর সেনাদের ঘরে ফেরানোর লড়াই মিলিয়ে ট্রেলারে আর কী দেখা গেল?
‘দ্য ওডিসি’ সম্পর্কে
গতকাল রাতে হোমারের মহাকাব্য অবলম্বনে নির্মিত ক্রিস্টোফার নোলানের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘দ্য ওডিসি’র প্রথম টিজার প্রকাশ করেছে ইউনিভার্সাল।
এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র গ্রিক বীর ওডিসিউস, যাঁর ভূমিকায় অভিনয় করছেন ম্যাট ডেমন। ট্রয় যুদ্ধের পর দীর্ঘ ও বন্ধুর পথে নিজের দেশে ফেরার সংগ্রামই ছবির মূল কাহিনি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইউনিভার্সাল প্রথমবারের মতো ডেমনের চরিত্রের লুক প্রকাশ করেছিল।
ছবিতে ম্যাট ডেমনের সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন অ্যান হ্যাথাওয়ে, জেনডায়া, টম হল্যান্ড, লুপিটা নিওঙ্গ, শার্লিজ থেরন, মিয়া গথ, বেনি সাফদি, জন বার্নথাল, জন লেগুইজামোসহ অনেকে। নোলান নিজেই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং স্ত্রী এমা থমাসের সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনাও করছেন।
কী দেখা গেল ট্রেলারে
ট্রেলারে দেখা যায়, ওডিসিয়াস ও তাঁর সেনা দল জাহাজডুবির শিকার হচ্ছে এবং ভয়ংকর এক অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে ঘরে ফেরার পথ খুঁজে নিচ্ছে। ট্রেলারের একাধিক দৃশ্যে ওডিসিয়াস ও তাঁর সেনাদের দেখা যায় কুখ্যাত ট্রোজান হর্সের ভেতরে।
এই দৃশ্য এর আগে ‘সিনার্স’ ও ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ ছবির আইম্যাক্স ৭০ মিমি প্রদর্শনের আগে দেখানো ছয় মিনিটের ক্লিপে আভাস হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল।
ট্রেলারে ওডিসিয়াসকে কখনো স্থলপথে হাঁটতে, কখনো সাগরে পাল তুলতে, আবার কখনো অন্ধকার গুহার ভেতর দিয়ে এগোতে দেখা যায়—একটি গুহায় ছায়ার ভেতর আবির্ভূত হয় এক বিশাল ও ভয়ংকর প্রাণী। একই সঙ্গে সংক্ষিপ্ত দৃশ্যে টম হল্যান্ডকে দেখা যায় ওডিসিয়াসের পুত্র টেলেম্যাকাসের ভূমিকায় এবং অ্যান হ্যাথাওয়েকে দেখা যায় তাঁর স্ত্রী পেনেলোপের চরিত্রে।
ইউনিভার্সাল জানিয়েছে, ছবিটির শুটিং হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং এতে ব্যবহার করা হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন আইম্যাক্স ফিল্ম প্রযুক্তি। ইউনিভার্সালের নির্বাহী জিম অর গত ডিসেম্বরে সিনেমাকনে বলেন, ‘এটি হতে যাচ্ছে দুর্দান্ত সিনেম্যাটিক মাস্টারপিস—যেটি দেখে হোমার নিজেও গর্বিত হতেন।’
অভিনেতা জন লেগুইজামো নোলানের কাজের ধরনকে স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সম্প্রতি এমএসএনবিসির ‘মর্নিং জো’ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘নোলান কোনো কমিটির সিদ্ধান্তে কাজ করেন না, স্টুডিও কী বলছে—সেটি অনুসরণ করেও নয়। নিজে যা করতে চান, সেটিই করের।’
জন লেগুইজামো আরও যোগ করেন, ‘তিনি যেন একজন স্বাধীন চলচ্চিত্রকার, শুধু পার্থক্য একটাই—তাঁর হাতে রয়েছে অবিশ্বাস্য অঙ্কের অর্থ।’
‘ওপেনহেইমার’–এর পর
নোলানের সর্বশেষ ব্লকবাস্টার ছবি ছিল ‘ওপেনহেইমার’, যা ২০২৪ সালে সাতটি অস্কার জয় করে। ২০২৩ সালে ভ্যারাইটিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নোলান বলেছিলেন, ‘ওপেনহাইমার’-এর পর কোনো প্রকল্পে কাজ করবেন, সে বিষয়ে তখনো নিশ্চিত ছিলেন না। তবে তিনি যোগ করেন, ‘আমি যা-ই করি না কেন, সেটির ওপর আমার সম্পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে। ধারণা অন্য কোথাও থেকে আসতে পারে, কিন্তু সেটিকে আমার কি–বোর্ডের আঙুল ছুঁয়ে, আমার চোখ দিয়েই পর্দায় বেরিয়ে আসতে হবে।’
‘দ্য ওডিসি’ মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ১৭ জুলাই।
ভ্যারাইটি অবলম্বনে