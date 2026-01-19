৩০ বছর বয়সে ৩০০ কোটি টাকার মালিক, কে এই আলোচিত তরুণ অভিনেতা

নতুন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও! তাঁর নামের সঙ্গে এমন তকমা জুড়ে দেওয়া হয়েছে ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই। তবে যত সময় গেছে, প্রমাণ হয়েছে এই তকমা মোটেই বাড়াবাড়ি কিছু নয়। মূলধারার বাণিজ্যিক সিনেমা হোক বা শৈল্পিক সিনেমা; সব ঘরানাতেই নিজের জাত চিনিয়েছেন তিনি। বয়স মোটে ৩০, এর মধ্যেই হলিউডে নিজের প্রভাব তৈরি করেছেন। সেটা এতটাই যে নিজের তারকাখ্যাতির জোরে সিনেমা হিট করিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন!
বিশ্ব চলচ্চিত্রের খোঁজখবর রাখলে বুঝে যাওয়ার কথা এতক্ষণ টিমোথি শ্যালামের কথা হচ্ছিল। এবারের গোল্ডেন গ্লোবে প্রথমবারের মতো সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতে নতুন করে আলোচনায় তিনি। তাও এবার তিনি পুরস্কার জিতেছেন সেই ডিক্যাপ্রিওকে হারিয়ে, যার সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা হয়।
শুরুর গল্প
আলোচিত টিভি সিরিজ ‘হোমল্যান্ড’ দিয়ে শুরু, তবে টিমোথি শ্যালামে তখন নেহাতই টিনএজার। অল্প বয়সে করা ক্রিস্টোফার নোলানের ‘ইনস্টারস্টেলার’-এর জন্যও তাঁকে মনে রাখার কারণ নেই। তবে কিশোর বয়সের অভিনয় ক্যারিয়ার দিয়েই বাঘা বাঘা নির্মাতার নজরে পড়েন শ্যালামে, তাঁর মধ্যে ‘এক্স ফ্যাক্টর’ দেখতে পান অনেকেই।
ফল, গত কয়েক বছরে তরুণ এই অভিনেতা হয়ে উঠেছেন সমীহ জাগানিয়া এক নাম। ৩০ বছর বয়সেই পেয়েছেন তারকাখ্যাতি, প্রযোজকেরা বুঝেছেন যে শৈল্পিক ঘরানা হোক বা বাণিজ্যিক ঘরানা, সব ধরনের সিনেমায়ই অভিনয়ের দম আছে শ্যালামের, যা দেখে গণমাধ্যমই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, তিনি হতে যাচ্ছেন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর মতো বড় তারকা।
শ্যালামের নিজেরও পছন্দের অভিনেতা ডিক্যাপ্রিও। তাঁর কাছ থেকে অভিনয়ের পরামর্শও নিয়েছেন। কিছুদিন আগেই নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্যালামে জানান, ডিক্যাপ্রিও তাঁকে দুটি পরামর্শ দিয়েছেন। একটি সুপারহিরো সিনেমায় অভিনয় না করা, আরেকটি মাদক থেকে দূরে থাকা।
গুদানিনোর হাত ধরে
তরুণ এই অভিনেতার ক্যারিয়ারের উত্থানের পেছনে বড় অবদান নির্মাতা লুকা গুদানিনোর; ২০১৭ সালে তাঁর ‘কল মি বাই ইয়োর নেম’ দিয়ে সমালোচকদের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন শ্যালামে। সিনেমাটির জন্য অস্কার, বাফটায় সেরা অভিনেতার মনোনয়ন পেয়েছিলেন। এরপর গ্রেটা গারউগের ‘লেডি বার্ড’, ‘লিটল ওমেন’ দিয়ে আবার আলোচনায় আসেন শ্যালামে। ২০১৮ সালে ফিলিক্স ভ্যান গ্রেনেনজেনের ‘বিউটিফুল বয়’-এও মার্কিন লেখক নিক শেফের চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি।
এর আগে কেবল স্বাধীন ঘরানার সিনেমা দিয়ে সমালোচকদের প্রশংসা পেলেও ‘ডিউন’ দিয়ে রাতারাতি বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পান শ্যালামে। সিনেমাটির সিকুয়েল ‘ডিউন ২’ মুক্তির পরও রমরমা ব্যবসা করেছে। এর আগে গত ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়া মিউজিক্যাল সিনেমা ‘ওয়াঙ্কা’ও দারুণ ব্যবসা করেছে।
বব ডিলান হয়ে আলোচনায়
গত বছর টিমোথি শ্যালামে আলোচনায় ছিলেন ‘আ কমপ্লিট আননোন’ সিনেমায় বব ডিলানের চরিত্রে অভিনয় করে। ‘আ কমপ্লিট আননোন’ তরুণ বয়সের ববের গল্প। ২০১৫ সালে লেখা এলিজাহ ওয়াল্ডের বই ডিলান গোজ ইলেকট্রিক! অবলম্বনে সিনোমটি তৈরি হয়েছে। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে বব ডিলান মূলত ফোক গান গাইতেন। পরে বৈদ্যুতিক যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহার করেন, যা নিয়ে সে সময় বিস্তর বিতর্ক হয়। ‘আ কমপ্লিট আননোন’ সিনেমায় সে গল্পই তুলে এনেছেন জেমস ম্যানগোল্ড।
২০২০ সালের জানুয়ারিতে সিনেমাটির ঘোষণা দেন ম্যানগোল্ড। শ্যালামে যে বব ডিলানের চরিত্রে অভিনয় করছেন, এ কথা কিছুদিন পরই জানা যায়। গিটার ও হারমোনিকা শিখতে শুরু করেন শ্যালামে। কোভিডের সময় বেশ কয়েকবার ববের পুরোনো বাড়ি দেখে যান শ্যালামে। সিনেমার জন্য প্রায় দুই বছরের প্রস্তুতি নেন অভিনেতা। ২০২৩ সালের আগস্টে শুরু হয় শুটিং। শেষ হয় ২০২৪ সালের জুনে। ২০২৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ‘আ কমপ্লিট আননোন’।
বব ডিলানের জীবন নিয়ে সিনেমা, সেখানে গান থাকবে না, তা কি হয়। ‘আ কমপ্লিট আননোন’-এ ২৩টি সাউন্ডট্রাক আছে। ছবিতে বব ডিলানের সব কটি গান নিজেই গেয়েছেন শ্যালামে।
মুক্তির পর সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে ‘আ কমপ্লিট আননোন’। বিশেষ করে বব ডিলান চরিত্রে শ্যালামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন সমালোচকেরা। এ সিনেমার জন্য গত বছর প্রধান চরিত্রে সেরা পুরুষ অভিনয়শিল্পী হিসেবে স্যাগ পুরস্কার জিতেছেন শ্যালামে। পুরস্কার গ্রহণ করে তরুণ এই অভিনয়শিল্পী জানান, সেরাদের একজন হতে চান তিনি। ড্যানিয়েল ডে-লুইস, মার্লোন ব্র্যান্ডোকে নিজের প্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেন শ্যালামে।
এবার টেবিল টেনিস তারকা
টিমোথি শ্যালামে এখন আলোচনায় জশ সাফাদি পরিচালিত ‘মার্টি সুপ্রিম’ সিনেমা দিয়ে। গত বছরের বড়দিনে মুক্তি পাওয়া শৈল্পিক ধারার সিনেমাটিতে খুব বেশি বাণিজ্যিক মশলা নেই, এটা ব্যাপক ব্যবসা করবে সে বিশ্বাস সম্ভবত খোদ প্রযোজকেরও ছিল না। কিন্তু ছবিটি একাই টেনেছেন শ্যালামে। ব্যাপক প্রচার করেছেন, নিজের তারকাখ্যাতি কাজে লাগিয়ে দর্শক টেনেছেন হলে। ফল, ব্যবসা তো করেছেনই; সিনেমাটির জন্য ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো গোল্ডেন গ্লোব জিতেছেন শ্যালামে। তাও আবার নিজের পছন্দের অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওকে হারিয়ে। এখন পর্যন্ত ‘মার্টি সুপ্রিম’ বিশ্বব্যাপী ৮৪ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।
বেস্ট পারফরম্যান্স বাই অ্যান অ্যাক্টর ইন আ মোশন পিকচার, মিউজিক্যাল অর কমেডি বিভাগে পুরস্কার পান শ্যালামে। ‘মার্টি সুপ্রিম’-এ এক প্রতিভাবান টেবিল টেনিস খেলোয়াড়ের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এই সম্মান পেলেন তিনি। এর আগে চারবার গোল্ডেন গ্লোবের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন শ্যালামে। ‘কল মি বাই ইয়োর নেম’, ‘বিউটিফুল বয়’, ‘ওংকা’ ও গত বছরের ‘আ কমপ্লিট আননোন’—সব কটি ছবির জন্য মনোনয়ন পেলেও কোনোবারই ট্রফি হাতে ওঠেনি। তাই গতকাল রোববার রাতের এই জয় তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে আরও তাৎপর্যপূর্ণ।
পুরস্কার গ্রহণের সময় আবেগঘন কণ্ঠে শ্যালামে বলেন, ‘আমার বাবা ছোটবেলা থেকেই আমাকে কৃতজ্ঞ থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলতেন, “যা আছে, তার জন্য সব সময় কৃতজ্ঞ থাকবে।” সেই শিক্ষাই আমাকে আগের পুরস্কার অনুষ্ঠানগুলোয় খালি হাতে ফিরেও মাথা উঁচু করে থাকতে শিখিয়েছে। সত্যি বলতে কি, ওই হারগুলোই আজকের এই মুহূর্তকে আরও মধুর করে তুলেছে।’
অল্প অল্প প্রেমের গল্প
দুই বছরের বেশি সময় ধরে প্রেম করছেন টিমোথি শ্যালামে ও কাইলি জেনার। শুরুর দিকে নিজেদের সম্পর্ককে ‘ব্যক্তিগত’ই রেখেছিলেন এই তারকাযুগল। তাঁদের একসঙ্গে দেখা যেত নৈশক্লাব ও রেস্তোরাঁয়, কিন্তু প্রকাশ্যে প্রেমের কথা কেউ স্বীকার করেননি। গত বছরের মে মাসে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একসঙ্গে হাজির হওয়ার পর প্রেমের গুঞ্জন আরও চাউর হয়। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে তাঁদের পাওয়া পায় ‘মার্টি সুপ্রিম’ সিনেমার প্রিমিয়ারে। তবে চলতি বছরের শুরুতেই সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিক করেন শ্যালামে; সেরা অভিনেতার পুরস্কার গ্রহণ করে প্রেমিকাকে ধন্যবাদ জানান। এই প্রথম কাইলিকে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বললেন তিনি।
‘তোমাকে ছাড়া এটা সম্ভব হতো না’ চলতি মাসের শুরুতে ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডসে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জয়ের পর মঞ্চে উঠে নিজের দীর্ঘদিনের প্রেমিকা কাইলি জেনারকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানালেন হলিউড তারকা টিমোথি শ্যালামে। আবেগঘন বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘তিন বছর ধরে আমার পাশে থাকার জন্য আমার সঙ্গীকে ধন্যবাদ। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া এটা আমি করতে পারতাম না।’
মাঝে আলোচিত এই জুটির বিচ্ছেদের গুঞ্জন রটেছিল তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি সেই গুঞ্জনে জল ঢেলে দিয়েছে। এবারের গোল্ডেন গ্লোবেও একসঙ্গে দেখা গেছে এই তারকাযুগলকে।
জিকিউ, ভোগ ও আইএমডিবি অবলম্বনে