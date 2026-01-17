এমিলিয়া ক্লার্ক। রয়টার্স
এমিলিয়া ক্লার্ক। রয়টার্স
হলিউড

অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিংয়ে পাঁজরের হাড় ভেঙে যায় নায়িকার

বিনোদন ডেস্ক

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম পিককের নতুন সিরিজ ‘পোনিজ’–এ অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য জানিয়েছেন এমিলিয়া ক্লার্ক। শুটিংয়ের সময় অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে তাঁর একটি পাঁজরের হাড় ভেঙে গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন চারবারের এমি–মনোনীত এই অভিনেত্রী।

দ্য র‍্যাপকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমিলিয়া বলেন, সিরিজে বিয়া চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে শারীরিকভাবে সবচেয়ে বেশি চাপ পড়েছিল অন্তরঙ্গ দৃশ্যগুলোর সময়। শীতল যুদ্ধের সময়ের গল্পে নির্মিত সিরিজে বিয়া এমন এক নারী, যিনি তথ্য আদায়ের জন্য একাধিক উচ্চপদস্থ কেজিবি কর্মকর্তাকে প্রলুব্ধ করেন। সেই কারণেই সহ–অভিনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে হয়েছে বেশি।

এমিলিয়ার কথায়, ‘টানা অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিং করি। ওই দিনই আমার একটি পাঁজরের হাড় ভেঙে যায়।’

এমিলিয়া ক্লার্ক। রয়টার্স

সহ–অভিনেত্রী হ্যালি লু রিচার্ডসন, যিনি সিরিজে আরেক সিআইএ এজেন্ট ‘টুইলা’ চরিত্রে অভিনয় করেছেন, বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘সত্যিই ওর পাঁজরের হাড় ভেঙেছিল। এমিলিয়া সংবেদনশীল গড়নের—সেই কারণেই এমনটা হয়েছে।’
এমিলিয়া জানান, চিকিৎসককে গিয়ে তাঁকে বলতে হয়েছিল—আঘাতটি হয়েছে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের শুটিংয়ে। পরে অবশ্য এমিলিয়া জানান, তাঁর পাঁজরের হাড় পুরোপুরি ভাঙেনি, কিছুটা সরে গিয়েছিল।

Also read:বাবা দেখলে ‘হার্ট অ্যাটাক’ করবেন, তাই ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করেননি নায়িকা

‘পোনিজ’ সিরিজে দেখা যায় বিয়া ও টুইলা ১৯৭৭ সালে মস্কোয় মার্কিন দূতাবাসে সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেন। তাঁদের স্বামীদের রহস্যজনক মৃত্যুর পর দুজনেই ছদ্মবেশে সিআইএ এজেন্ট হিসেবে গোপন অভিযানে নামেন।

ডেডলাইন অবলম্বনে

‘পোনিজ’–এর দৃশ্য। আইএমডিবি
আরও পড়ুন