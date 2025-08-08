জাপানি সিনেমায় বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের গল্প

আর কদিন পরেই পর্দা উঠবে ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের। এই আয়োজনে বাংলাদেশের কোনো সিনেমা এখনো মনোনয়ন পায়নি। তবে এবার থাকবে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের দুই শিশুর গল্প। ‘লস্ট ল্যান্ড’ নামের এই সিনেমা পরিচালনা করেছেন জাপানি পরিচালক আকিও ফুজিমোটো। শুধু তা–ই নয়, এবার বিষয়বস্তু ও গল্পে বৈচিত্র্য রয়েছে, এমন ৯টি সিনেমা এশিয়া থেকে নির্বাচিত হয়েছে ভেনিসের প্রতিযোগিতায়।
ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ১৪ বছর পর মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন চীনের পরিচালক কাই শাংজুন। তাঁর পরিচালিত সিনেমার নাম ‘দ্য সান রাইজেস অন আস অল’। এই সিনেমায় তুলে ধরা হয়েছে প্রেমের গল্প। অদ্ভুতভাবেই দীর্ঘদিন পর সাবেক প্রেমিকার সঙ্গে দেখা। একটা সময় এই দুই তরুণের ভুল–বোঝাবুঝির কারণে তাদের মধ্যে সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কী কারণে অতীতের সেই সম্পর্কে ছেদ হয়, সেই গল্পই নতুন করে উঠে এসেছে সিনেমাটিতে, যা এই জুটিকে নতুন করে ভালোবাসতে শেখায়। ভালোবাসা ও ত্যাগের গল্পটি কি আবার তাদের এক করবে? দিন শেষে তাদের অনুভূতি কি আগের মতোই থাকে? সেই প্রশ্ন উঠে আসবে গল্পে।
‘ওল্ড বয়’, ‘দ্য হ্যান্ডমেইডেন’, ‘ডিসিশন টু লিভ’ সিনেমার কথা মনে আছে? সেই দক্ষিণ কোরিয়ার বিখ্যাত পরিচালক পার্ক চানন–উক চার বছর পর আসছেন নতুন সিনেমা ‘নো আদার চয়েস’ নিয়ে। সিনেমাটি ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে। ২০ বছর আগে ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে ‘লেডি ভেঞ্জেন্স’ সিনেমা দিয়ে প্রথম ভেনিসে অংশ নিয়ে ‘ইয়াং সিনেমা অ্যাওয়ার্ড’সহ তিনটি পুরস্কার পান পার্ক চানন-উক। আবারও তিনি ড্রামা, থ্রিলার, ক্রাইম জনরার সিনেমা নিয়ে ফিরেছেন। সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন লি বাইং-হুন। এই চরিত্রকে দেখা যাবে দীর্ঘদিন বেকার থাকার পর আবার চাকরি পেতে। তবে এবার আর অনিশ্চিত জীবন সেই বেকারত্ব থেকে নয়। চাকরি টিকিয়ে রাখতে অদ্ভুত এক পরিকল্পনা করে সে। অসহায়ত্বের ভেতর থেকে জীবন যে কতটা ভঙ্গুর দশার মধ্য দিয়ে যেতে পারে, সেই গল্প নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন পার্ক চান।
মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে তাইওয়ানের সিনেমা ‘গার্ল’। এই সিনেমায় উঠে এসেছে ১৯৮৮ সালের গল্প। বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে এক কিশোরীর বেড়ে ওঠার গল্প এতে তুলে ধরা হয়েছে। গল্প নিয়ে আইএমডিবিতে বলা হয়েছে, ধোঁয়ায় কিলুং বন্দরের আকাশ ঢেকে আছে। সেখানে লিন জিয়াওলি নামের এক কিশোরী বিভ্রান্তি ও সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে পড়ে যায়। কিশোরীটি অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন থেকে পালাতে চায়। এমন সময় তার সঙ্গে দেখা হয় ভয়ডরহীন নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা মেয়ে লি লিলির সঙ্গে। এই লিলির হাত ধরেই লিন প্রথম রঙিন এক দুনিয়া দেখে।
তাইওয়ান থেকে এবার মনোনয়ন পেয়েছে আরও একটি সিনেমা। তবে এটি ‘আউট অব কমপিটিশন’ শাখায় প্রদর্শিত হবে। সাই মিং-লিয়াং পরিচালিত সিনেমাটির নাম ‘ব্যাক হোম’। সিনেমাটির গল্প সম্পর্কে এখনো গণমাধ্যমে কোনো কথা বলেননি এই পরিচালক। বলে রাখা ভালো, বিশ্বের আলোচিত ও সমালোচিত নির্মাতাদের একজন সাই মিং-লিয়াং। তাঁর বেশির ভাগ সিনেমা কমেডি ও ড্রামা ঘরানার। এ ছাড়া তাঁর সিনেমার গতি খুবই মন্থর। কোনো দৃশ্য ১০ থেকে ১৪ মিনিট ব্যাপ্তির হয়ে থাকে। থাকে মাত্রাতিরক্তি যৌনদৃশ্যও।
মনোনয়নের এই তালিকায় রয়েছে এশিয়ার আরেক দেশ জাপানের সিনেমা ‘স্কারলেট’। এটিও ‘আউট অব কমপিটিশন’ শাখায় মনোনয়ন পাবে। ‘স্কারলেট’ অ্যানিমেশন সিনেমা। এটি পরিচালনা করেছেন মামোরু হোসোদা। অ্যাকশন ক্রাইম ও অ্যাডভেঞ্চার জনরার এই সিনেমায় তুলে ধরা হয়েছে এক রাজকন্যার প্রতিশোধের গল্প। এই রাজকন্যা স্থান ও কাল অতিক্রম করতে চায়। এটা নিয়েই ভয়ানক এক যুদ্ধে লিপ্ত হয় সে।
জাপান, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানির যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত সিনেমা ‘লস্ট ল্যান্ড’। এটি পরিচালনা করেছেন জাপানের তরুণ নির্মাতা আকিও ফুজিমোটো। এই তরুণ সিনেমা তুলে ধরেছেন রোহিঙ্গা ইস্যু। সিনেমার প্রেক্ষাপটে রয়েছে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের দুই শিশুর পরিবার খোঁজার গল্প। ৯ বছরের সামিরা ও চার বছরের সাফি। কী আছে এই গল্পে? পরিবার থেকে হঠাৎ করেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই দুই ভাই-বোন। হারিয়ে ফেলে দীর্ঘদিনের বসতি। তাদের আশ্রয় হয় বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। এই ক্যাম্প থেকে পরিবারকে খুঁজতে দুই শিশু মালয়েশিয়ায় যাওয়ার বিপৎসংকুল এক পথ বেছে নেয়। তারা কি পারবে গন্তব্যে পৌঁছাতে? সিনেমাটি উৎসবের ‘অরিজোন্তে’ শাখায় প্রদর্শিত হবে। দুই শিশু চরিত্রে অভিনয় করেছে মোহম্মাদ শফিক রিয়াস উদ্দীন ও সোমিরা রিয়াস উদ্দীন। প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের হলেও আইএমডিবি সূত্রে জানা যায়, সিনেমার শুটিং হয়েছে থাইল্যান্ডে।
ইরানের তরুণ নির্মাতা আলী আসগারি ‘ডিভাইন কমেডি’ সিনেমা বানিয়ে আলোচনায় এসেছেন। সিনেমাটি ‘অরিজোন্তে’ শাখায় প্রতিযোগিতা করবে। এর আগে স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা দিয়ে কান উৎসবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন আসগারি। ২০২২ সালে ‘আনটিল টুমরো’ সিনেমা দিয়ে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনয়ন পেলেও ভেনিসে এবারই প্রথম মনোনয়ন পেলেন তিনি। দুই তরুণ–তরুণীর সম্পর্কের গল্প হলেও এখানে মূলত ইরানের কোন প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে, সেটা এখনো গণমাধ্যমে জানাননি এই নির্মাতা
অরিজোন্তে শাখায় প্রতিযোগিতা করবে ভারতের সিনেমা ‘সংস অব ফরগটেন ট্রিজ’। এটি পরিচালনা করেছেন অণূপর্ণা রায়। এটি তাঁর প্রথম সিনেমা। এই তরুণী গল্পে তুলে ধরেছেন তোয়া নামের এক অভিবাসী অভিনেত্রীর সংগ্রামের গল্প। যে একসময় মুম্বাইতে এসে সাবলেট হিসেবে এক চাকরিজীবীর কাছে রুম ভাড়া দেয়, যাদের আগে কখনোই পরিচয় ছিল না। তাদের জীবনের গল্পও আলাদা। অপ্রত্যাশিতভাবে একসঙ্গে রুম ভাগাভাগি করা দুই নারীর সম্পর্ক নিয়েই সিনেমাটি। সিনেমাটির অভিনয়শিল্পী সবাই নতুন। তাঁদের বেশির ভাগেরই আগে অভিনয়ের তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সিনেমাটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন পরিচালক অনুরাগ কশ্যপ।
থাইল্যান্ডের সিনেমা ‘হিউম্যান রিসোর্স’ অরিজোন্তে শাখায় প্রতিযোগিতা করবে। এটি পরিচালনা করেছেন নওয়াপোল থমরংগ্রাত্তনরিত। বিশ্বের প্রথম সারির উৎসবে এটা পরিচালকের প্রথম মনোনয়ন। বিশ্বব্যাপী জন্মহার হ্রাসের মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক মানবজীবনে কতটা পরিবর্তন আনা যায়, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে গল্পে।
৮২তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব ২৭ আগস্ট শুরু হয়ে চলবে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এবারের উৎসবে সোনালি সিংহের জন্য লড়বে ২১টি ছবি। তথ্যসূত্র: এশিয়ান মুভি পালস, আইএমডিবি ও দ্য গার্ডিয়ান।