‘আমার দেশকে চিনতে পারছি না’, যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে জোলি

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে শীতল সম্পর্কের জের ধরে বন্ধ হয়েছে ‘জিমি কিমেল লাইভ!’ অনুষ্ঠান। যা নিয়ে তোলপাড় চলছে যুক্তরাষ্ট্রের বিনোদন অঙ্গনে। স্পেনের সান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে নতুন সিনেমা ‘কুত্যুর’-এর প্রিমিয়ারে হাজির হয়েছে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। অভিনেত্রীকে পেয়ে সাংবাদিকেরা অনুমিতভাবেই প্রশ্ন করেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে। জোলিও এড়িয়ে যাননি, উত্তর দিতে দিয়ে নিজের দেশ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন।
‘আমি এখন আর নিজের দেশকে চিনতে পারি না’—গত রোববার রাতে সান সেবাস্তিয়ান উৎসবে সংবাদ সম্মেলনে বলেন জোলি। যুক্তরাষ্ট্রে বাক্স্বাধীনতার ওপর হুমকির প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, ‘যেকোনো কিছু, যা মানুষের ব্যক্তিগত প্রকাশ ও স্বাধীনতাকে সীমিত করে বা বিভাজন সৃষ্টি করে, সেটি ভয়ংকরভাবে বিপজ্জনক।’
একজন শিল্পী ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আপনার সবচেয়ে বড় ভয় কী? এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেন, ‘এটি খুব কঠিন প্রশ্ন। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি, কিন্তু এখন আমি আমার দেশকে চিনতে পারছি না। আমি সব সময় আন্তর্জাতিকভাবে থেকেছি—আমার পরিবার, বন্ধু, আমার জীবন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। এখন সময় এতটাই গুরুতর যে কোনো কিছুই না ভেবে বলা উচিত নয়। আমরা সবাই একসঙ্গে এক কঠিন সময় পার করছি। মেপে কথা বলতে হবে। কারণ, সময়টা কেবল মার্কিনদের নয়, আমাদের সবার জন্যই অন্ধকারাচ্ছন্ন।’
কুত্যুর সিনেমার কাহিনি এক মার্কিন নারী চলচ্চিত্র পরিচালকের, যিনি প্যারিসের ফ্যাশন দুনিয়ায় নিজের জায়গা খুঁজে নেওয়ার লড়াই করছেন। এর মধ্যেই তাঁর জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। ছবিটি বানিয়েছেন ফরাসি নির্মাতা অ্যালিস ভিনোকু। ৭ সেপ্টেম্বর টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম প্রিমিয়ার হয় সিনেমাটির।
তথ্যসূত্র: ভ্যারাইটি