নায়িকার নগ্ন দৃশ্য, কাটা পড়ল ৮ মিনিট

মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার ‘দ্য হাউসমেইড’ মুক্তি পেয়েছে ১৯ ডিসেম্বর। সিডনি সুইনি ও আমান্ডা সেফ্রিড অভিনীত ছবিটি অভিনয় ও টান টান সম্পর্কের উপস্থাপনার জন্য ইতিবাচক রিভিউ পাচ্ছে। ব্যবসাও ভালোই করছে। সিনেমাটি এখন মুক্তি পাবে ভারতে। তবে মুক্তির আগে সিনেমাটির নগ্ন দৃশ্য কেটে দিয়েছে দেশটির সার্টিফিকেশন বোর্ড।
কী বদল
ভারতীয় সার্টিফিকেশন বোর্ড বেশ কয়েকটি বদল দিয়েছে সিনেমাটিতে। এর মধ্যে নগ্ন দৃশ্য কর্তন ছাড়াও কয়েকটি দৃশ্যে অডিও মিউট করে দিতে বলেছে। ছবিটির ৮ মিনিটের দৃশ্য কেটে দেওয়া হয়েছে, যা সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় সেন্সর কর্তৃক কোনো সিনেমার সর্বোচ্চ কর্তন।
বলিউড হাঙ্গামাকে একটি সূত্র জানিয়েছে, সিডনি সুইনির একটি দীর্ঘ, অন্তরঙ্গ দৃশ্য ভারতের সংস্করণে দেখা যাবে না। একই ধরনের আরেকটি দৃশ্যও কাটা হয়েছে। এ ছাড়া আমান্ডা সেফ্রিডের একটি দৃশ্যও বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে প্রধান অভিনেতা ব্র্যান্ডন স্কলেনারের একটি অংশ পুরো বাদ না দিয়ে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।
ফলে মূল সিনেমার দৈর্ঘ্য ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড হলেও ভারতের সংস্করণের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ২ ঘণ্টা ৫ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড।
কী নিয়ে সিনেমাটি
ছবিতে সিডনি সুইনি অভিনয় করেছেন গৃহকর্মী মিলি ক্যালোওয়ে চরিত্রে। কারাভোগের পর জীবনে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে তিনি লং আইল্যান্ডের ধনী উইনচেস্টার পরিবারের বাড়িতে আবাসিক গৃহকর্মীর কাজ নেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বোঝা যায়, তাঁদের ঝাঁ-চকচকে প্রাসাদের আড়ালে লুকিয়ে আছে অস্বস্তিকর পারিবারিক গোপন রহস্য।
গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে মিলি ও তাঁর নিয়োগকর্তা নিনা উইনচেস্টারের (অভিনয়ে আমান্ডা সেফ্রিড) টানাপোড়েনের সম্পর্ক। দুই নারীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য যেভাবে বদলাতে থাকে, তাতে ভুক্তভোগী ও নিয়ন্ত্রণকারী—এই দুইয়ের সীমারেখা ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে যায়।
অনলাইনে ফাঁস সিডনি সুইনির দৃশ্য
তবে ছবিটি হলে চলার সময়ই সিডনি সুইনির একটি দৃশ্য অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তাঁর চরিত্র ও অ্যান্ড্রু উইনচেস্টারের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত দেখা যায়। ভিডিওটি এক্স (সাবেক টুইটার), রেডিটসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় এবং ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।
এর আগে থেকেই সিডনি সুইনি সাহসী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিত। ‘ইউফোরিয়া’, ‘দ্য ভোয়ার্স’, ‘অ্যানিওয়ান বাট ইউ,’ ‘ইডেন’সহ একাধিক চলচ্চিত্র ও সিরিজে এমন চরিত্রে দেখা গেছে তাঁকে।
বলিউড হাঙ্গামা অবলম্বনে