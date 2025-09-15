সেলেনা থেকে লিসা, এমির লালগালিচায় তারার মেলা

আজ বাংলাদেশ সময় ভোরে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের পিকক থিয়েটারে বসেছিল ৭৭তম প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ডস। এদিন পুরস্কারের পাশাপাশি লালগালিচায় আলো ছড়িয়েছেন তারকারা। এএফপি অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত-
এদিন লাল পোশাকে হাজির হয়েছিলেন গায়িকা-অভিনেত্রী সেলেনা গোমেজ। এএফপি এফপি সেলেনার সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রেমিক বেনি ব্ল্যাঙ্কো। বাগ্দানের পর এই তারকা যুগল রয়েছেন পরিণয়ের অপেক্ষায়। এএফপি এই সময়ের আলোচিত অভিনেত্রীদের একজন সিডনি সুইনি। ‘ইউফোরিয়া’ তারকাকেও দেখা গেল এদিন। এএফপি
ছিলেন অভিনেত্রী কেট ব্লাঞ্চেট। এএফপি
এমিতে এদিন ফিলিস্তিনের পক্ষে সোচ্চার হন অস্কারজয়ী স্প্যানিশ অভিনেতা হাভিয়ের বারদেম। এএফপি‘হ্যাকস’ তাকরা মেগান স্টেলার ছিলেন ফুরফুরে মেজাজে। এএফপি
অনেক দিন পর দেখা গেল স্কারলেট জোহানসনকে। এএফপিস্কারলেট জোহানসন এদিন এসেছিলেন স্বামী কলিন জস্টকে সঙ্গে নিয়ে। এএফপি
এমির আসরে পাওয়া গেল জ্যাক গিলেনহালকেও। এএফপি ‘দ্য লাস্ট অব আস’ তারকা পেদ্রো প্যাসকলের স্টাইলিশ লুক। এএফপি‘নোবডি ওয়ান্ট দিস’ অভিনেত্রী ক্রিস্টেন বেলও ছিলেন অনুষ্ঠানে। এএফপি ‘দ্য স্টুডিও’ এবার সর্বোচ্চ ১৩টি পুরস্কার জিতেছে। সিরিজের অভিনেত্রী চেজ সুই তাই ছিলেন ফুরফুরে মেজাজে। এএফপি ‘দ্য পেঙ্গুইন’ তারকা কলিন ফারলের এসেছিলেন তাঁর সন্তান হেনরিকে নিয়ে। এএফপি ‘দ্য হোয়াইট লোটাস’ অভিনেত্রী অ্যামি লুই উড। এএফপি