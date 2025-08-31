নগ্ন না হওয়ার শর্ত দেন আলোচিত এই অভিনেত্রী

আজ তাঁর জন্মদিন। ২৯ বছরেই হলিউডের শীর্ষ অভিনেত্রীদের একজন। শিশুশিল্পী হিসেবে শুরু করার পর বড় হয়ে পেয়েছেন দুনিয়াজোড়া তারকাখ্যাতি। কেবল কি অভিনয়, প্রযোজনায় নাম লিখিয়েও পেয়েছেন সাফল্য। এই অভিনেত্রী আর কেউ নন, জেনডায়া। জন্মদিন উপলক্ষে আলো ফেলা যাক তাঁর জীবন ও ক্যারিয়ারে।
ডিজনি দিয়ে শুরু
২০১০ সালে ডিজনির ‘শেক ইট আপ’ সিরিজ দিয়ে পরিচিতি পান জেনডায়া। প্রিমিয়ারের পর শোটি ৬ দশমিক ২ মিলিয়ন দর্শক দেখেন। অভিনয়, বিশেষ করে কমেডি দৃশ্যে তাঁর অভিব্যক্তি সমালোচকদের প্রশংসা কুড়ায়। তবে অভিনয় দিয়ে পরিচিতি পাওয়ার পরের বছরই গানে মন দেন জেনডায়া। ২০১১ সালে আসে তাঁর প্রথম সিঙ্গেল ‘স্যোয়াগ ইট আউট’। একই বছরের জুনে তিনি প্রকাশ করেন ‘ওয়াচ মি’ নামে আরেকটি গান; যেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেলা থর্ন। গানটি বিলবোর্ড হট ১০০-এর ৮৬ নম্বরে পৌঁছেছিল।
‘প্রথম সিনেমা’
২০১২ সালে জেনডায়া করেন প্রথম সিনেমা ‘ফ্রেনেমিস’। এতে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়; তৈরি করে আরও বড় কিছু করার মঞ্চ। এটি তাঁর ভবিষ্যতের বড় চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারের জন্য একটি সুযোগ তৈরি করে। ২০১৩ সালে আসে তাঁর প্রথম অ্যালবাম ড্যান্সিং উইথ দ্য স্টারস। এরপর তাঁকে পাওয়া যায় ডিজনির টিভি মুভি ‘জ্যাপড’ ও ‘কে সি আন্ডারকাভার’-এ। এই দুই প্রকল্পে প্রধান চরিত্রে তাঁর কমেডি ও অ্যাকশন নজর কাড়ে।
‘স্পাইডার–ম্যান’ সাফল্য
বিশ্বজুড়ে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে জেনডায়া ব্যাপক পরিচিতি পান ‘স্পাইডার–ম্যান: হোমকামিং’ দিয়ে। একই সময়ে তাঁর আরেক সিনেমা দ্য গ্রেটেস্ট শোম্যানও আলোচিত হয়। তবে ‘স্পাইডার–ম্যান’-এ টম হল্যান্ডের সঙ্গে তাঁর পর্দার রসায়ন তরুণদের মধ্যে ব্যাপক চর্চিত হয়। তখন কে জানত, দ্রুতই তাঁদের পর্দার রসায়ন বাস্তব জীবনেও রূপান্তরিত হবে!
‘ইউফোরিয়া’ ঝড়
২০১৯ সালে এইচবিওর সিরিজ ‘ইউফোরিয়া’ তরুণদের মধ্যে ঝড় তোলে; সিরিজটির জন্য একের পর এক বড় মঞ্চে পুরস্কার পান জেনডায়া। সিরিজটির জন্য গোল্ডেন গ্লোব ও এমি পুরস্কার পান তিনি। এরপর ‘স্পাইডার-ম্যান: ফার ফ্রম হোম’ ও ‘স্পাইডার-ম্যান: নো ওয়ে হোম’ দিয়ে হলিউডের শীর্ষ অভিনেত্রী হয়ে ওঠেন তিনি। জেনডায়ার ক্যারিয়ার আরও এক ধাপ এগিয়ে দেয় ডিউন ফ্র্যাঞ্চাইজি।
পর্দার জুটি বাস্তবেও
প্রেম করছেন ‘স্পাইডার–ম্যান’ জুটি জেনডায়া ও টম হল্যান্ড; এটা পুরোনো খবর। এবার শোনা যাচ্ছে, বিয়ে করে থিতু হচ্ছেন তাঁরা। দুই তারকার কেউই অবশ্য বিয়ে নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি, তবে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো বলছে, বিয়ের বেশি দেরি নেই। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম ইউএস উইকলিকে তাঁদের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র বলেছে, জেনডায়া ও টম নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে খুবই সিরিয়াস। ভবিষ্যতেও একে অন্যের সঙ্গে থাকতে চান তাঁরা। এ জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছেন।
২০১৬ সালে ‘স্পাইডার–ম্যান: হোমকামিং’ সিনেমার শুটিং সেটে প্রথম দেখা জেনডায়া ও টম হল্যান্ডের। যেখানে ‘স্পাইডার–ম্যান’ চরিত্রে অভিনয় করা টম হল্যান্ডের প্রেমিকার চরিত্র করছিলেন জেনডায়া। অভিনয়শিল্পী হিসেবে দুজনের কেউই তখন সেভাবে পরিচিত ছিলেন না। পরে পর্দার ‘স্পাইডার–ম্যান’ হয়ে দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি পান টম।
প্রযোজনায়ও সাফল্য
গত বছর মুক্তি পাওয়া ‘চ্যালেঞ্জার্স’ ছবি দিয়ে চমকে দেন জেনডায়া। স্পোর্টস রোমান্টিক সিনেমাটির অন্যতম প্রযোজক ছিলেন তিনি। বক্স অফিসের সাফল্যের পাশাপাশি সমালোচকদেরও ব্যাপক প্রশংসা পান অভিনেত্রী। সিনেমাটির জন্য গ্লোডেন গ্লোবে হাজির হয়েছেন মিউজিক্যাল কমেডি সিনেমা বিভাগের সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেয়ে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পুরস্কার পাননি।
আক্ষেপ নেই
ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে অভিনয়ের পাশাপাশি গানেও সমানতালে মন দিয়েছেন জেনডায়া। তবে ইদানীং তাঁকে আর সেভাবে গানে পাওয়া যায় না। অভিনেত্রী জানিয়েছেন এ নিয়ে তাঁর আক্ষেপ নেই। ‘অভিনয় আমাকে নানা ধরনের নতুন চরিত্র অন্বেষণের সুযোগ দেয়; গায়িকা হিসেবে যা সম্ভব নয়’ বলেন তিনি। একই সঙ্গে জানান, তিনি কখনোই ‘পপ তারকা’ হতে চাননি।
নগ্নতাকে ‘না’
ক্যারিয়ারে অনেকবারই রোমান্টিক দৃশ্যে অভিনয় করেছেন জেনডায়া। ‘ইউফোরিয়া’ ও ‘চ্যালেঞ্জার্স’-এ তাঁকে দেখা গেছে বেশ কয়েকটি সাহসী দৃশ্যে। তবে জেনডায়া জানিয়েছেন, ক্যামেরার সামনে নগ্ন হতে চান না তিনি। এ জন্য সিনেমা বা সিরিজে চুক্তির সঙ্গে তিনি শর্ত জুড়ে দেন যে কখনো পুরোপুরি নগ্ন হবেন না। এ নিয়ে বিস্তর খবর হয়েছে তবে অভিনেত্রী বিষয়টি নিয়ে কখনো প্রকাশ্যে কথা বলেননি।
কত সম্পদের মালিক
টানা হিট ছবি উপহার দিয়ে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন জেনডায়া। বিশেষ করে স্পাইডার-ম্যান ফ্র্যাঞ্চাইজি এতে বড় ভূমিকা রেখেছে।। সেলিব্রিটি নেট ওয়ার্থের হিসাবে ২০২৫ সাল পর্যন্ত তাঁর সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলারে (প্রায় ৩৬৫ কোটি টাকা)।
তথ্যসূত্র: ভ্যারাইটি, পিপল ডটকম ও আইএমডিবি